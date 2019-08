Onsdag morgen klokken 09:15 opplyste Bane Nor at flere togavganger er innstilt som følge av strømbrudd på Skøyen.

11:30 opplyser Bane Nor at feilen er rettet opp, men at de reisende må regne med forsinkelser og innstillinger. Flytoget er også rammet.

Skøyen-Oslo S har færre spor i bruk og togene derfor vil kjøre i kø, skriver Vy på sine nettsider.

#Trafikkmelding Hovedbanen: Det er forsinkelser og innstillinger pga. strømproblemer ved Skøyen stasjon. Foreløpig ingen prognose. Følg med her: https://t.co/GfDP416PBL #BaneNOR — Bane NOR (@BaneNORSF) August 14, 2019

Dette er linjene som innstilles:

Annenhver linje L1 innstilles mellom Asker og Lillestrøm.

Linje L14 innstilles mellom Oslo S og Asker.

Linje L13 og R10 innstilles mellom Oslo S og Drammen.

Linje L2 og L21 innstilles mellom Oslo S og Stabekk.

Linje L22 innstilles mellom Oslo S og Skøyen.

Regiontogene mellom Oslo og Stavanger, og Oslo og Bergen er også berørt.

Vy henviser til øvrige tog som kjører.