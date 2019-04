Småbarnsmor på sykkel omkom – lastebilsjåfør tiltalt for uaktsomt drap

Karine Wang (38) hadde startet sykkelturen hjemover til Ås en torsdag i september i fjor da hun ble påkjørt av en lastebil på 16 tonn. Ulykken skjedde i krysset Langkaigata og Operagata, rett ved Operaen i Bjørvika.

Nå er den 42 år gamle sjåføren av lastebilen tiltalt for uaktsomt drap.

Ifølge tiltalen var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom. Han kjørte på Karine Wang «som syklet i sykkelfelt/kjørebane til høyre for eller foran lastebilen, slik at Wang ble påført bl.a. hodeskader og erklært død på stedet».

A-magasinet hadde nylig en større reportasje om den siste sykkelturen til småbarnsmoren Karine Wang.

Kom i blindsonen

Den omkomne skal ha kommet i blindsonen til det store kjøretøyet.

– Det er en alvorlig sak når et menneske omkommer på denne måten, sier Eric Lindset, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men kan fortelle at de har sikret video fra et overvåkingskamera som viser deler av lastebilen fra lang avstand.

Sjåføren er polsk statsborger som er registrert med en adresse i Polen, men har vært ansatt i et norsk firma i flere år. Han mistet førerkortet på stedet. Nå jobber han med andre oppgaver i samme firma.

Maksimumsstraffen for brudd på paragrafen han er tiltalt for, er fengsel i seks år.

Har det vanskelig

Harald Jahren er forsvarer for 42-åringen.

– Jeg har ikke fått snakket med ham om tiltalen ennå, men vi tar tiltalen til etterretning og vil forberede et forsvar i forhold til det han er tiltalt for, sier Jahren.

Sjåføren har hatt det tungt etter ulykken.

– Han synes det er en forferdelig situasjon han har endt opp i. Dette henger over ham, og han tenker mye på de pårørende, sier Jahren videre.

Flere lastebilsjåfører tiltalt

Før sommerferien må også to andre lastebilsjåfører møte som tiltalt i Oslo tingrett. Den ene for uaktsomt drap på en mopedist på Hasle i fjor. Mopedisten omkom da lastebilen skiftet felt. Oscar Ihlebæk er forsvarer for lastebilsjåføren. Han sa nylig til Aftenposten at sjåføren ikke erkjenner straffskyld.

I en annen sak som starter om tre uker, er en betongbilsjåfør tiltalt for å ha kjørt på en syklist i Gamlebyen for nøyaktig ett år siden. Også her skulle sjåføren svinge til høyre da ulykken skjedde. Syklisten overlevde, men har fått svært omfattende skader.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sa sjåførens forsvarer, advokat Ola Lunde, til Aftenposten tidligere i april.

Lunde mener at det store spørsmålet i retten vil bli om syklisten var i blindsonen eller ikke da ulykken skjedde.

Trygg Trafikk sier på generelt grunnlag at sjåfører av store kjøretøyer må være veldig bevisst hvordan de kjører.

– På denne tiden av året starter flere å sykle. Vi oppfordrer myke trafikanter til å unngå blindsoner til større kjøretøyer. Skulle det være slik at man ikke er blitt sett i blindsonen og et stort kjøretøy svinger til høyre, så kan man i verste fall få et flere tonn tungt kjøretøy over seg, sier Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Er klar over problemet

Nicolai Jakhelln, leder i Norges Lastebileier-Forbund avdeling Oslo, sier at de er klar over blindsone-problematikken.

– Mange er ikke klar over hvor stor blindsonen på en lastebil er. Dette gjør at det er lett å havne i blindsonen. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å opptre aktsomt i trafikken. Vi har jobbet mye med dette og har en kampanje som heter «Venner på veien» der vi besøker skoler for å lære barna om hvordan de skal forholde seg til lastebiler i trafikken, sier Jakhelln.

Han vil ikke si at å kjøre i Oslo er mer utfordrende enn andre tettsteder med stor tetthet av myke trafikanter.

– Vi er samtidig klar over at risikoen for ulykker er større i områder med flere myke trafikanter enn på landeveien, sier Jakhelln.