Påsken 2020 var da Hytte-Norge flyttet til lavlandet. Påsken 2020 var også da oslofolk kollektivt valfartet Marka.

Bussene ut til Skar i Maridalen var så stappfulle at de ble omdøpt til «rullende smittebomber». Mange passasjerer mener det var uforsvarlig med hensynet til smittefaren.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende som skjærtorsdag, sier trafikkleder i Norgesbusser, Jan Åge Andresen.

Jan Tomas Espedal

Han står rett ved parkeringsplassen. En beboer rett ved Skar i Maridalen, kommer bort og supplerer:

– Jeg har aldri sett så mange mennesker her før.

– Hvorfor slapp dere inn så mange mennesker på bussene?

– Vi har ingen myndighet til å nekte folk å komme om bord på bussene. Det har ikke vekterne heller. Vi kan anmode folk, men ikke nekte, sier Andresen.

Han mener stemningen ble opphisset blant enkelte passasjerer – spesielt da noen skulle hjem.

– Vi forsøkte å be noen ta en buss senere, men fikk vi bare beskjed om å holde kjeft.

Espedal, Jan Tomas

Mobiltall viser at mange besøkte marka

Tall fra Oslo kommune og teleselskapene bekrefter at folk strømmet til Oslomarka. Ved Tryvann ble det registrert litt over 3900 mobiltelefoner midt på dagen torsdag, mot 1369 på samme tid dagen før. Samtidig var nesten 1400 telefoner i området Låkeberget Maridalen, og 626 telefoner var samlet i området rundt Operaen og Sørenga.

Disse målingene er gjort ved noen få utfartspunkter, og kommunen understreker at tallene kun gir et øyeblikksbilde over hvor mange telefoner som var innenfor et visst område på et gitt tidspunkt. Tallene viser heller ikke hvordan smittevernet ble ivaretatt, siden marka er stor.

Beredskapssjef i kommunen, Ann Kristin Brunborg, forteller at de var forberedt på at oslofolk ville utnytte det gode været.

– Når alle er tvunget til å bli i byen fremfor å reise til hyttene sine eller på utenlandsturer så må vi forvente at det blir flere folk i bybildet. Da må vi ta hensyn til hverandre, holde avstand og ikke være flere enn fem sammen, sier Brunborg.

Tusenvis av mennesker ute

Estimerte tall viser at over 1000 mennesker ble fraktet med buss til Skar i Maridalen skjærtorsdag.

Med alle bilene i tillegg kommer tallet fort opp i 3500 mennesker bare her. Tall fra teledata viser at det i alle fall var over 12.000 på syv målestasjoner i Marka kl. 14.00 skjærtorsdag.

Parkeringsplassene var også overfylte på Skar i Maridalen. Resultatene var at mange bilister tok sjansen på å sette fra seg bilen langs veien. Totalt skal over 900 bøter ha blitt utskrevet bare skjærtorsdag.

Langfredag ble det satt inn fem ekstra busser for å frakte folk til Maridalen, et av Norges mest populære turområder. Da var bussene halvfulle. Det var heller ikke noe problem å få parkering til bilen.

– Mange har sikkert blitt litt skremt fra å reise hit i dag etter medieoppslagene. Dessuten er det mange som har overnattet. Det kan du se på alle bilene som fortsatt er her, sier Andresen i Norgesbusser.

God plass mellom teltene

Aftenposten ruslet sakte opp fra parkeringsplassen og innover til Øyungen dagen etter kaosdagen. Selv om en mente teltene hadde stått like tett som på Roskilde-festivalen, var det godt med plass i går. Noen hadde reist allerede, andre var i ferd med å pakke sammen, mens noen skulle bli enda en natt til.

En av dem som satt utenfor teltet og hengekøyene, er Ingvild Botterli og Martin Eide. Begge er fra Molde og ville normalt ha vært på hytta i Oppdal.

– Men dette er veldig fint. Det føles romslig nok her til å følge de nye smittereglene, sier Ingvild Botterli, som er advokatfullmektig, snart advokat.

– Så det er ingen smittefare?

– Bussturen, sier de to i kor.

Jan Tomas Espedal

– Da vi gikk på var det egentlig god plass, men så ble det litt for fullt. Vi hoppet av noen holdeplasser før Maridalen og gikk resten, sier Martin Eide.

Han er til daglig lege på lungeavdelingen på Ahus, og har hatt flere koronapasienter.

– Hvis du blir smittet får vi nok aldri vite om det var på bussen hit eller om det var fra en pasient, sier Ingvild og kikker på Martin Eide.

– Det har i hvert fall gått veldig bra til nå. På Ahus tar vi alle forholdsregler veldig alvorlig.

De har hatt en fin natt ved Øyungen, men nå setter de kursen hjemover.

– Nå er det slutt på vaffelrøren. Så nå reiser vi hjem!

Hengekøyer rundt om

Flere sportsbutikker skal være utsolgt for telt, soveposer og ikke minst hengekøyer, får vi vite på vår tur. Men ikke alle har måttet handle i løpet av de siste ukene.

Noen har slått opp en stor lavvo. Naboer fra Frysja har overnattet her.

– Vi er nøye på at vi ikke skal være så mange fra nabolaget denne gangen, sier Dan Christoffer Jansen.

Jan Tomas Espedal

Kanskje 20 meter bortenfor sitter Turid Vatne sammen med et vennepar.

– Det beste var å våkne opp, stikke hodet ut av teltet mitt, gå ut og sole seg, sier Vatne, som opprinnelig er fra Lyngen i Nord-Norge.

Det var litt kaldt, men ikke noe problem. Hun tar gjerne en overnattingstur senere i dette området.

– Jeg har ikke savnet noe hytte eller hotell. Bare se deg rundt. Det er helt fantastisk her, sier hun.