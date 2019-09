Mopedføreren i 40-årene omkom på stedet etter at han ble truffet av en lastebil på Hasle. Nå er den 63 år gamle lastebilsjåføren dømt til fengsel i 90 dager. Dette er i samsvar med aktors påstand. Selv har sjåføren hele tiden nektet straffskyld.

Ulykken skjedde onsdag 2. mai i fjor. Både mopedisten og lastebilsjåføren kjørte på Økernveien i retning mot Økern. De lå i hvert sitt kjørefelt rett før sammenstøtet. I et lyskryss på Hasle skiftet lastebilen felt.

Det endte med et sammenstøt der mopedføreren veltet og ble dratt under lastebilen og fikk omfattende hodeskader.

Buss i veien

Lastebilsjåføren har i Oslo tingrett forklart at han kjørte først i høyre felt, men skiftet til venstre felt da han så en buss som sto på bussholdeplassen litt lenger fremme.

Det er ikke egen busslomme på holdeplassen. Derfor må trafikken bak stoppe når bussen passasjerer skal av og på. Den domfelte skiftet felt for å unngå å stoppe bak bussen.

POLITIET

Sekunder senere stoppet han på rødt lys. Ifølge sin egen forklaring registrerte han ikke noen moped mens han ventet på grønt. Da det ble grønt, begynte han å kjøre.

I dommen kommer det frem at den tiltalte «ga på litt» for å komme foran bussen. Da han hadde fått tilstrekkelig avstand til bussen, skiftet han til høyre fil. Plutselig så han mopeden ved siden av seg, men da var det kanskje bare 50 centimeter igjen til fortauskanten, og da så tiltalte at det gikk galt.

Filmet med dashkamera

Tiltalte hadde montert et dashbord-kamera inne i førerhuset i lastebilen. Dette ble brukt som et sentralt bevis i saken. Videoen bekrefter i all hovedsak vesentlige punkter i vitneforklaringene fra hendelsen. Mopedisten er også synlig på flere bilder som politiet har hentet fra kamera.

«Videoen viser at avdøde står i ro foran bussen med mopeden sin, med en bil mellom ham og bussen, idet tiltalte kjører opp på deres venstre side», heter det i dommen.

Den tekniske undersøkelsen av lastebilen, gjennomført av Statens vegvesen, viser at sammenstøtet skjer mellom 45–48 km/t. Statens vegvesen konkluderer blant annet med at sjåføren hadde muligheter til å se mopeden før den stoppet for rødt lys.

Mopeden var trimmet

Det er også blitt konstatert at mopeden var trimmet. «Dette kan ha medvirket til at mopeden klarte å akselerere like fort som lastebilen. Hvis moped hadde vært original hadde den mest sannsynlig blitt frakjørt av lastebilen», står det i dommen.

I tillegg til straffen på 90 dager må sjåføren tilsammen betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til forulykkedes etterlatte. Han må også klare seg uten førerkort i tre år.

– Vi er fornøyde med at dommen er i samsvar med det påtalemyndigheten ba om, sier politiadvokat Eric Lindset som var aktor i saken.

Anker dommen

Sjåførens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, sier til Aftenposten at dommen blir anket.

Terje Pedersen, NTB scanpix (arkivfoto)

– Jeg mener at retten har lagt en altfor streng aktsomhetsnorm til grunn i denne saken. Retten har ikke bare konkludert med at det var uaktsomt, men grovt uaktsomt. Det er en innstramning i forhold til relevant sammenlignbar rettspraksis. Det er dessverre slik at det skjer hendelige uhell i trafikken, og dette var en slik situasjon, sier Ihlebæk.

– Det står i dommen at lastebilsjåføren hadde muligheter til å se mopeden før den stoppet for rødt lys. Hva sier du til det?

– Under rettssaken fikk jeg en lastebil til tinghuset, slik at alle aktørene kunne selv se fra førersetet i kahytten at den har betydelige blindsoner. Vi er ikke enig i denne konklusjonen fra retten, svarer Ihlebæk.