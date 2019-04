Brann i lagerbygning i Brobekkveien

Politiet skriver på Twitter klokken 15.16 at brannen i Brobekkveien er slukket. Årsaken er muligens at noen gnister fra Verktøy har fått rester av olje eller lingende til å antanne.

Politiet skrev på Twitter klokken 14.46 at det kom sort røyk ut fra et vindu på stedet, men at det ikke skal være mennesker i bygningen.

Lagerbygget befinner seg i nærheten av Meny på Vollebekk. Det skal være fem brannbiler på stedet.

– Foreløpig ser det ut som om det er relativt lite røyk, sier vaktkommandør Ola Klakegg i Brann- og redningsetaten.

