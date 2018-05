Direkte på telefonen, så å si spurtende nord i Romeriksåsene: 63-åringen som muligens innehar alle tiders verdensrekord i ski og staver, da målt i lengde:

Fem-seks mil om dagen

– Nå har jeg gått på ski i 45 år. 15 ganger har jeg gått over 1000 mil på én sesong. Jeg pleier å tilbakelegge 5–6 mil om dagen, hver dag, hele uken. Denne sesongen startet for min del den 25. oktober. Hittil har jeg gått 1025 mil.

– På vegne av lesere som heller aldri får nok: Hvor i hovedstadsområdet kan det vel være skiforhold, nå, tidlig i milde mai?

Dan P. Neegaard

– Åh, det ligger fortsatt masse snø rundt omkring, men den tiner jo fort. Nord i Marka er det veldig bra. Senest nå i helgen ble det preparert der oppe. På Bislingen, for eksempel, snakker vi om 50–60 centimeter snø. I dag går jeg fra Brunvoll, nord i Romeriksåsene, og da blir det vel en tur på fire-fem mil.

Nærmer seg Månen

– Ifølge NRK: «Milsluker’n» nærmer seg Månen?

– Vi får se. Hvor lang skisesongen blir, varierer jo mer og mer. På det nærmeste er Månen ca. 350.000 kilometer unna Jorden, så jeg har 30.000 kilometer igjen før jeg kommer opp i den avstanden. I vinter har jeg uansett satt personlig rekord.

– Puh. Hva består den av?

– I 43 av sesongene har jeg målt lengden i mil. Nå tilsvarer summen det samme som å gå åtte ganger rundt Jorden, det vil si 320.000 kilometer. Den rekorden feiret jeg i helgen, med litt jordbær. I en solvegg, oppe i Heggelia, tok jeg pause og koste meg, kunngjør Tom Stensaker på sin velopplagte telefon.

Skiene hans fikk, bokstavelig talt, ekstra fart da «Milsluker’n» for noen år siden mistet jobben som arkitekt. Om vinteren har han inntekter fra Skiforeningens føremelding; om sommeren arbeider friluftsveteranen blant annet som brefører.

– To årstider på én gang

– For et hverdagsmenneske virker motivasjonen din mildt sagt overveldende. Hva er hemmeligheten, Stensaker? Å bygge, unnskyld, sten på sten?

Rolf Øhman

– Tja. Svaret er vel heller at jeg ikke har noen forpliktelser, og at jeg alltid har vært et rutinemenneske. Folk flest gir seg til påske. Det er synd, for de går glipp av alle skigledene om våren. Nå får du to årstider på én gang, med alt livet i skogen, tiur, hestehov som spretter opp av snøen, hvitveis og blåveis om hverandre.

– En ren drøm!

– Stensaker og sesongen 2017–18?

– I Oslo-området fikk vi århundrets vinter, en ren drøm! Husk at århundret bare er 18 år gammelt. Ikke siden 1980-tallet har forholdene vært så flotte. Også i lavtliggende områder, slik som Sørmarka og Østmarka, kom nok av snø. I Nordmarka lå det på det meste 180 centimeter. Samtidig var det veldig kaldt. Plutselig fikk vi god, gammeldags vinter, akkurat som på 1960-tallet.

– Hvor lenge kan den vare?

Når siste flekk sildrer vekk

– For min del drøyer den nok en måneds tid til. I fjor avsluttet jeg skisesongen 3. juni, og da hadde vi jo ikke i nærheten av den vinteren som nå ligger bak oss. Jeg er kjent for å være den siste som gir meg. På fonner på 30–40 centimeter har jeg gått én mil.

– Når siste flekk sildrer vekk: Vemodet rammer?

– Nei da. Å legge bort skiene skal bli deilig, det. Hvis været holder, får jeg en ni måneder lang skisesong. Dét holder. Til og med for meg.