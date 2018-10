Fem biler var involvert i en kjedekollisjon på E6 ved Alnabru onsdag morgen. Politiet skriver på Twitter at det ikke er snakk om personskader. Bergingsbil er på vei, men ulykken skaper noe trafikkproblemer.

#Oslo E6 utg Alnabru: Melding om trafikkulykke. Fire biler involvert. Ukjent skadeomfang pr nå. Alle etater på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 17, 2018

Politiet på stedet. Fem biler involvert og ingen personskade. Blir noe trafikale problemer. Bergingsbil på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 17, 2018

Det samme er situasjonen på Ring 3 mellom Tåsentunnelen og Storo-krysset, der to biler har kollidert. Heller ikke her er noen personer skadet, men den ene bilen er ikke kjørbar. Rundt kl 08.30 meldte politiet at veien igjen var åpen.

#Oslo Ring 3 øst mellom Tåsen tunnelen og Storkrysset. To biler involvert. Ingen personskade, men den ene bilen ikke kjørbar. Politiet er på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 17, 2018