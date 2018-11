For to måneder siden varslet toppledere i Utdanningsetaten om det de mente var en utilbørlig lederstil hos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ledet undersøkelsen av varslene. Det er seksjon for internrevisjon i byrådets administrasjon som har håndtert undersøkelsen.

Det er gjennomført intervjuer med åtte personer i Utdanningsetaten og fem personer i byrådets administrasjon, samt Thorkildsen selv. En stor mengde dokumenter er gjennomgått. Kommuneadvokaten har også vært tungt inne i saken.

Det opplyste Raymond Johansen på en pressekonferanse fredag.

– Med dette som utgangspunkt har jeg konkludert i saken, sier Johansen.

Med støtte i kommuneadvokatens vurderinger slo han deretter fast: Thorkildsen har ikke brutt anskaffelsesreglene, og hun har heller ikke brutt lovens forbud mot gjengjeldelser mot varsler. Det er heller ikke skjedd lekkasjer til mediene av taushetsbelagte opplysninger.

Deretter redegjorde han for kjernen i saken, påstandene om brudd på Arbeidsmiljøloven.

– Jeg forstår at enkelthendelser kan ha blitt opplevd som krevende og vanskelige, men jeg kan ikke konstatere regelbrudd, og det er heller ingen andre forhold som rokker ved min tillit til Thorkildsen, slår Johansen fast.

Han viser til at det er funnet lite skriftlig dokumentasjon som kan belyse påstandene i varselet på dette området, og at intervjuene som er gjort, viser et stort sprik i hvordan enkeltepisoder er oppfattet.

De gjennomførte intervjuene nyanserer bildet varselet tegnet, mener Johansen.

– Dette koker ned til et tillitsspørsmål, om jeg har tillit til min byråd i lys av påstandene i varselet og konklusjonene om dem etter at de undersøkt, sier Johansen.

Hva som nå skjer med utdanningsdirektør Astrid Søgnen, som er bedt om å gå av, ville han ikke kommentere.

– Det er en sak som håndteres av Thorkildsens byrådsavdeling.

Bakgrunnen for saken

7. september sendte flere direktører i Utdanningsetatens 21 personer store ledergruppe inn et varsel gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning. Samtidig ga de Aftenposten tilgang til varselet, hvor de blant annet hevdet at Thorkildsen har opptrådt i strid med Arbeidsmiljøloven overfor ansatte i etaten.

Olav Olsen

Varslerne mente dessuten at Thorkildsen har opptrådt i strid med anskaffelsesreglene til kommunen, til fordel for stiftelsen Forandringsfabrikken, hvor hun tidligere har vært ansatt. I tillegg var flere andre episoder og forhold omtalt i varselet.

18. september ble det sendt inn et nytt varsel. Varslerne mente Thorkildsen hadde brutt deres lovfestede vern mot gjengjeldelse da hun i etterkant av varselet uttalte seg om samarbeidsproblemer med Utdanningsetatens ledelse.

25. september kom det inn et tredje varsel hvor det hevdes at byrådet, inkludert byrådsleder Raymond Johansen, hadde brutt sin lovfestede taushetsplikt gjennom lekkasjer til mediene.

Ba skoledirektøren gå

I kjølvannet av varslene er det blitt klart at det over tid har vært alvorlige samarbeidsproblemer mellom byrådet og etatsledelsen i Utdanningsetaten.

Det ble blant annet kjent at byrådsleder Raymond Johansen i forkant av det første varselet selv hadde bedt Oslos mektige og mangeårige skoledirektør Astrid Søgnen om å gå av når hun fylte 67 år. Hun har i utgangspunktet rett til å stå i stillingen til hun fyller 70 år.

Stig B. Hansen

Torsdag 8. november fylte Søgnen 67 år, men hun har ikke gått av. Søgnen har engasjert advokat Jan Fougner hos advokatfirmaet Wiersholm, som er en av landets mest erfarne arbeidsrettsadvokater, med ønske om å fortsette i stillingen.

Sakskomplekset har samtidig fått en tydelig politisk side.

I to måneder har den borgerlige opposisjonen i bystyret bedt Thorkildsen redegjøre og konkretisere påstandene om samarbeidsproblemer. Byråden har en informasjonsplikt overfor bystyret, men hun har foreløpig ikke svart – med henvisning til de pågående undersøkelsene.