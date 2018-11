25-åring tar over driften av Kobberhaughytta

I desember tar Erlend Birkeland (25) over driften av Kobberhaughytta og blir dermed den yngste bestyreren i DNT Oslo og Omegn.

– Det blir mye nytt, men jeg er veldig klar. Jeg gleder meg til å ta imot Marka-gjestene og kunne tilby dem kanelboller, en god vaffel og kaffe, sier han.

Birkeland er opprinnelig fra Trondheim og har de siste to årene jobbet på turisthytta Gjendesheim ved foten av Besseggen i Jotunheimen. Gjendesheim er den mest besøkte og travleste hytta til DNT, og Birkeland har derfor god innsikt i hva det vil si å drive en turisthytte.

Kobberhaughytta er et yndet turmål. På en god helg kan hytta ha opptil 2000 dagsbesøkende. Årlig har hytta rundt 3000 overnattingsgjester.

Blakstad Haffner Arkitekter

Skal bygge på Kobberhaughytta

Denne uken gikk startskuddet for utbyggingen av «nye» Kobberhaughytta i Nordmarka.

Den folkekjære Marka-hytta får nytt sovehus, ny bolig for vertskapet og nytt inngangsparti. På sikt vil hytta også få ny garasje og en opprustning av hyttetunet.

– Utbyggingen vil gjøre det enklere å drive hytta, både som serveringssted og som overnattingssted. Hytta har få soveplasser, og vi har ønsket oss et nytt sovehus i flere år. I tillegg har de tekniske fasilitetene gått ut på dato, sier Jan Erik Reiten, leder av driftsavdelingen i DNT Oslo og Omegn.

Kobberhaughytta har i dag 30 soveplasser, men når det nye sovehuset står ferdig, utvides kapasiteten til 55 sengeplasser. Sovehuset får også et nytt samlingsrom.

Jan Erik Reiten / DNT Oslo og Omegn

Vil satse på lokal mat

Selv om den unge trønderen foreløpig er relativt ubevandret i Nordmarka, har han stor forståelse for hva Kobberhaughytta betyr for Marka-folket.

– Jeg er ganske ny i området og kommer til å bruke tiden fremover til å bli godt kjent. Selv om jeg er ung og ikke redd for å prøve nye ting, har jeg stor respekt for hva Kobberhaughytta betyr for folk, sier Birkeland.

Birkeland er hemmelighetsfull når han får spørsmål om fremtidsplaner for hytta, men røper at han ønsker å satse på lokal mat.

DNT Oslo og Omegn

Jan Erik Reiten i DNT Oslo og Omegn har stor tro på den unge bestyreren og tror litt «ungt blod» vil være positivt for hyttas videre utvikling.

– Erlend er ung og ambisiøs og har opparbeidet seg mye erfaringer fra Gjendesheim, som jeg tror Kobberhaughytta vil dra nytte av. Jeg håper han vil utvide mattilbudet og skape flere aktiviteter på hytta, sier Reiten.

Fakta: Kobberhaughytta Betjent turisthytte i Nordmarka Hytta ble bygget i 1931 av medlemmer av Oslo Turn I 1954 ble hytta overtatt av DNT Oslo og Omegn og endret navn fra Turnhytta til Kobberhaughytta Drives i dag som serveringssted med overnattingsmuligheter

Universell utforming

Det er arkitektkontoret Blakstad Haffner Arkitekter som står bak tegningene av de nye tilbyggene.

DNT Oslo og Omegn drifter 104 turisthytter i Oslomarka og Sør-Norge og er helt avhengige av eksterne bidrag for å realisere større byggeprosjekter. Prosjektet på Kobberhaughytta har derfor fått støtte av Eckboes legat, Olav Thons DNT stiftelse og Tove Reistads legat for bidrag.

Blakstad Haffner Arkitekter

– Utbyggingen vil gjøre det enklere å ta imot flere grupper på samme tid, sier Reiten i DNT Oslo og Omegn.

Det nye inngangspartiet vil bli universelt utformet slik at hytta kan brukes av alle. Den nye boligen for vertskapet vil også frigjøre arealer i hovedbygget slik at arealene for kjøkken, kjøl og frys og lager kan utvides.

Reiten understreker imidlertid at hovedhuset vil bestå, og at de vil ta vare på hyttas sjel. Den store peisestuen i hovedhuset vil blant annet ikke berøres av utbyggingen.

Den «nye» hytta skal etter planen stå ferdig i løpet av 2019. Kobberhaughytta holder åpent som vanlig i vinter.