Slått med flaske i hodet etter krangel i Oslo-trafikken

Ved 15.40-tiden fikk politiet melding om at en person var slått i hodet i Hausmanns gate. Offeret hadde fått et kutt i hodet, og ble etter hvert kjørt til legevakt for behandling.

– «Idiot»

Etter avhør av vitner og fornærmede har politiet dannet seg et bilde av det som har skjedd.

– En hvit Volkswagen varebil har stoppet ved et kjærestepar som krysset Hausmanns gate ved Maridalsveien. To personer kom ut av varebilen og slo offeret med en flaske i hodet. Han ble også kalt for «idiot». Vi vet foreløpig ikke hva som var foranledningen til angrepet, sier Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Politiet ser likevel ikke helt bort ifra at mennene kan ha kjent hverandre fra før, men vil ikke konkludere med det foreløpig.

Har sikret registreringsnummer

Mennene i varebilen kjørte videre etter angrepet. Offerets kjæreste kom fra det hele uten fysiske skader.

Politiet har sikret varebilens registreringsnummer. Den er registrert på et leasingfirma.

Fornærmede, en mann i 20-årene, har fått lettere skader.

Politiet vil etterforske saken videre.