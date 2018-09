Boligbygg-skandalen: Oslo kommune betalte minst 80 mill. for mye for boliger

Tirsdag presenterte de eksterne granskerne i Deloitte funnene sine i den såkalte Boligbygg-saken.

Konklusjonen var knusende: Oslo kommune har totalt betalt et sted mellom 80 og 115 millioner kroner i overpris for boliger, altså mer enn hva boligenes estimerte markedsverdi var på kjøpstidspunktet.

Deloitte har tilsammen vurdert kjøp av totalt 532 enkeltboliger.

248 av boligene er kjøpt utenfor markedet, altså direktekjøp uten åpne budrunder. 110 av disse er kjøpt «betydelig over markedsverdi». 60 av disse er kjøpt «over markedsverdi».

– Det har vært en viktig del av vår jobb å sjekke om dette er kjøpt på markedsmessige vilkår, sa Thorvald Nyquist fra Deloitte da han presenterte funnene på en pressekonferanse.

I kjøpene som er foretatt i det åpne markedet, har Deloitte ikke funnet tilsvarende avvik. Der har Oslo kommunes budgivning som hovedregel vært mindre aggressiv enn resten av markedet, vurderer Deloitte.

Kjøpte boliger for milliardbeløp

Styreleder Jan-Erik Nilsen og resten av styret i Boligbygg KF er for lengst skiftet ut. Toppsjefen Jon Carlsen måtte gå, og det samme valgte Geir Lippestad (Ap), den ansvarlige byråden, å gjøre. Økokrim har siktet og etterforsker to personer involvert i saken for økonomisk utroskap. Alle nye boligkjøp er inntil videre satt på vent.

Fakta: Dette er Boligbygg KF Et kommunalt foretak som drifter, utvikler og vedlikeholder Oslos kommunale boliger. Ble opprettet av bystyret i 1997, men har røtter tilbake til Leiegårdskontoret, som ble opprettet i 1898. Disponerer i dag over 11.000 enkeltboliger over hele byen, hvbyggor det bor mer enn 25.000 mennesker. Det gjør foretaket til landets største utleier av boliger. Det er strenge kriterier for å kunne søke om kommunal bolig. Det er et tilbud til mennesker som ikke er i stand til å skaffe seg egen bolig på andre måter. Det er også et tilbud til mennesker med behov for tilpassede boliger på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Deloitte har gransket samtlige boligkjøp det kommunale foretaket Boligbygg har foretatt i kjølvannet av den såkalte Tøyen-avtalen i 2013 og frem til 2017. Det er handler for en samlet verdi av over 1,4 milliarder kroner.

24 granskere har i mange måneder sitter med et enormt materiale, de har fått full tilgang på Boligbyggs servere. Blant annet er 2,2 millioner eposter gjennomgått. Men «Flere sentrale e-poster er slettet», ifølge Deloitte.

78 intervjuer er gjennomført. Sluttregningen for granskningen er endt på 13,3 millioner kroner. Men Deloitte har ikke vurdert mulige straffbare forhold, det er overlatt til Økokrim, som for lengst er inne i saken.

Har 66 forslag til tiltak

– Dette er et omfattende å tungt budskap å motta. Rapporten er svært alvorlig for Boligbygg. Den beskriver en stor mengde feil og unnlatelser, sa styreleder Stig Bech i Boligbygg da rapporten ble presentert.

Bech ble satt inn som styreleder for å rydde opp, da skandalen i fjor høst var et faktum. Deloitte peker på hele 66 ulike tiltak innen internkontroll, ledelse og samhandling, som burde gjennomføres. Granskerne peker blant annet på at toppsjefen og ledelsen ikke har sørget for tilstrekkelig kontroll i «kjøpslinjen» og at risiko aldri ble kartlagt og vurdert.

Den lille avdelingen for oppkjøp av nye boliger har arbeidet svært fritt og med vide fullmakter, etter bystyrets to vedtak om massive boligkjøp. Vedtakene påla dem i praksis å i snitt skaffe én ny bolig annenhver dag i perioden 2013–2020.

– Av og til kan et foretak få et oppdrag som er for stort. Men da må man si fra. I dette tilfellet har man tatt i mot oppdarget, men man har ikke ørget for styring, samhandling og kontoll som er nødvendig, sa Bech.

Slik startet ballen å rulle

Bakteppet for granskningen er avsløringer fra Dagens Næringsliv og i noe mindre grad Nettavisen i fjor, hvor avisene dokumenterte uregelmessigheter ved mange av transasjonene.

DN dokumenerte blant annet at en gruppe private aktører hadde solgt 54 boliger direkte til Boligbygg, altså utenfor det åpne markedet, hvor det fantes svært lite skriftlig dokumentasjon knyttet til transaksjonene.

Samme dag som den første artikkelen ble publisert, gjennomførte Skatt Øst en razzia mot flere involverte parter. Økokrim har siktet to personer. Den ene arbeidet direkte med boligkjøpene for Boligbygg, som innleid konsulent. Den andre solgte boliger til kommunen.

Et politisk bakteppe

I 2013 inngikk SV og de daværende byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF den såkalte Tøyen-avtalen, til skarp kritikk fra opposisjonen. SV godtok flytting av Munch-museet fra Tøyen til Bjørvika. Til gjengjeld fikk de gjennomslag for en rekke kostbare krav.

Partiene var enige om å skaffe minst 600 nye kommunale boliger i løpet av fire år (innen 2017). Samtidig skulle den kommunale boligmassen i Oslo spres bedre, altså at kommunen skulle selge boliger i indre øst og kjøpe andre steder.

I 2015 foreslo det avtroppende borgerlige byrådet å skaffe ytterligere 550 boliger innen 2020. Det ble videreført av de rødgrønne da de tok over.