Feiret at danskebåtene ikke lenger går på tomgang når de ligger til kai

Den offisielle åpningen ble foretatt av byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for næring og eierskap Kjetil Lund (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

– Danskebåten har en helt spesiell plass i hjertet til oss nordmenn. Det gleder meg derfor stort at den nå blir litt mer miljøvennlig, og at det nå blir enda deiligere å være norsk… i alle fall på Vippetangen. Nå håper jeg denne fine løsningen også raskt kommer opp i København, sier Berg.

Nå har alle utenlandsferger med faste anløp landstrøm.

– Det er en skikkelig god nyhet for alle som sliter med konsekvensen av dårlig byluft i Oslo. Nå slipper vi at fergene går på tomgang når de ligger til kai. Dette er vinn-vinn for byen og for fergene som får billigere strøm, fortsetter byråden for miljø og samferdsel.

Målet er at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby på bare elleve år.

For å få dette til, har byrådet blant annet lovet å jobbe for at driften i Oslo havn skal bli utslippsfri innen høsten 2019.

Dette løftet har foreløpig fått vurderingen uavklart i Aftenpostens store gjennomgang av over 120 løfter byrådet ga folket i Oslo. Sjekk status på resten av løftene her.