Maria Svaland (45) døde i traktorpåkjørselen tirsdag

Det opplyser bistandsadvokat Mats Stenmark overfor Aftenposten.

– De etterlatte har ingen kommentar ut over at de er i dyp sorg, sier Stenmark.

Svaland jobbet som arkitekt i Snøhetta. Hun skal enten ha syklet eller trillet en sykkel da ulykken inntraff.

En 19 år gammel mann er siktet for brudd på veitrafikkloven etter hendelsen. Politiet fikk melding om den alvorlige ulykken ved 20-tiden tirsdag kveld.

Påkjørselen skjedde i krysset Sandakerveien og Hans Nielsen Hauges gate, rett ved Sandaker senter.

Snøhetta

Vurderer utvidet siktelse løpende

Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, men vil ikke gå i detalj på dette tidspunktet i etterforskningen.

Eric Lindset, politiadvokat ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, utelukker ikke at siktelsen mot 19-åringen kan bli utvidet.

– Vi har foreløpig tatt ut siktelse på grunnlag av at det er skjellig grunn for mistanke for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Så vurderer vi selvsagt fortløpende om det er aktuelt å utvide siktelsen, sier Lindset til Aftenposten.

Tekniske undersøkelser kan ta lang tid

Politiførstebetjent Anders Strøm ved avsnitt for spesialetterforskning i Oslo politidistrikt sa onsdag at den siktede 19-åringen tar situasjonen svært tungt.

Det var en traktor på åtte tonn med påmontert snøfreser i front som var involvert i ulykken. Politiet har tatt beslag i traktoren og sykkelen for tekniske undersøkelser.

– Man undersøker den tekniske tilstanden og om alt er forskriftsmessig forsvarlig. I fronten av traktoren var det en freser. Sikt og eventuelle blindsoner vil undersøkes, sier Strøm til VG.

Den tekniske gjennomgangen av traktoren og sykkelen som Statens vegvesen gjennomfører kan ta lang tid, opplyser politiet overfor Aftenposten.

Har ikke advokat

Politiet opplyser at 19-åringen ikke har fått oppnevnt advokat på nåværende tidspunkt.

Entreprenørselskapet som den siktede 19-åringen jobber for, sier at de forsøker å få på plass en advokat som kan bistå sjåføren fremover.

«Sjåføren her vært sterkt preget av den tragiske ulykken, og vårt fokus har vært å ivareta han på best mulig måte», skriver daglig leder i selskapet i en tekstmelding til Aftenposten klokken 18.24 torsdag kveld.