Regn hjelper lite: Fortsatt stor skogbrannfare i Oslo-området

– Når det kommer ganske store mengder regn, tenker folk fort at det er fuktig og vått i Marka. Men det tørker utrolig fort opp, og der er fortsatt veldig lite vann, forklarer kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien.

Til tross for noen regnbyger de siste dagene, opprettholdes totalforbudet mot all bruk av ild og engangsgriller i Oslos skog og mark.

Det tørre og varme været har ført til en rekke skogbranner på Østlandet. Sist uke brant store skogområder på fire ulike steder i Sør-Norge samtidig.

– Det har ikke kommet så mye nedbør. Det har vært noen byger hist og her, men ikke den mengden som skal til for at skogbrannfaren skal være over. Helst bør vi få en front som dekker et større område, forklarer Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt tirsdag formiddag.

Varmt og tørt hele uken

Tilsammen kom det 9,6 millimeter regn i Oslo-området natt til søndag. På mandag falt ytterligere 1,3 millimeter. Ifølge meteorologen bør mengden regn være på 20 millimeter - i én og samme byge - for at nedbøren skal monne.

– Det er fortsatt veldig tørt i terrenget. Det kan komme noe nedbør i Oslo sent tirsdag kveld, så får vi se hvor mye det blir ut av det, sier Moxnes.

Meteorologisk institutt advarer fortsatt mot meget stor skogbrannfare i områder som ikke har fått nedbør av betydning. Dette gjelder Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Det tørre, varme været ser ikke ut til å være over med det første. På yr.nos varsel for Oslo er det kun soler og skyer å se kommende uke.

– Det blir litt lavere temperaturer, på rundt 25 grader, men fortsatt ganske varmt og lite nedbør, sier Moxnes.

– Folk følger forbudet

Hos Bymiljøetaten er beredskapen som vanlig. Samtidig følger skogforvaltningen godt med.

– Folk er flinke til å følge forbudet, og skjønner at det er viktig. Jeg tror mye av mediefokuset som har vært på branner i det siste, har gjort det tydelig hvor viktig det er å overholde forbudet, kommenterer kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Ved inngangene til Marka står informasjonsskilt også på engelsk, og Kongsteien sier at turistene følger forbudet.

– Stor interesse for friluftsliv

Turistforeningen (DNT) får stadig forespørsler om skogbrannfaren, opplyser kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen:

– Flest forespørsler får vi fra nordmenn, men også svensker, dansker, nederlendere og tyskere kontakter DNT for en statusoppdatering. Da understreker vi at det fortsatt er veldig tørt og at alle må ta ansvar for å forhindre at branner oppstår og sprer seg, fremholder Langen.

I tillegg informerer foreningen i nettartikler – på en rekke språk – slik at alle skal få med seg hvordan man skal forholde seg til tørken.

Turistkontorets informasjonstavle har opplyst om skogbrannfare på engelsk hele sommeren.

– Folk kommer gjerne til oss og spør om tips til ulike aktiviteter. Det er stor interesse for friluftsliv og camping. Da informerer vi naturlig nok også om bålforbudet, forklarer Sonja Birch-Olsen, kommunikasjonssjef i Visit Oslo.

Opphever grillforbud på Vestlandet

På Vestlandet regner det kraftig tirsdag, og der er ventet storm og tordenvær. Derfor har meteorologene sendt ut obs-varsel.

Det har begynt å brake godt på #Vestlandet, og mer skal det bli utover dagen! Til kvelden brer bygene seg også #Østafjells ⚡ Her kan du følge med på lynradaren: https://t.co/oWUswUKlUj pic.twitter.com/1qSJZRDCoM — Meteorologene (@Meteorologene) July 31, 2018

– Regnet vil ta seg opp utover tirsdag, særlig i ettermiddag og tidlig på kvelden. Det er ventet opp mot 40 til 60 millimeter nedbør på seks timer, opplyser vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

I Rogaland er det nå så vått at brannvesenet opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs, melder 110-sentralen på Twitter: