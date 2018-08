28-åring etterlyst – siktet for drapsforsøk

Oslo politidistrikt etterlyser en 28 år gammel norsk statsborger med indisk bakgrunn. Han er siktet for drapsforsøk etter en skyteepisode sist helg.

Søndag 19. august ved 21.15-tiden ble en bil beskutt mens denne kjørte nordover på Østre Aker vei ved Haugenstua i Oslo. Skuddene skal ha vært avfyrt fra en annen bil som kjørte parallelt med bilen som ble beskutt, opplyser politiet i en pressemelding.

Gjengtilknytning

Nå har Oslo-politiet siktet en navngitt person for skytingen. Seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt sier at mannen tilhører Young Guns-miljøet. Gjengen er dominert av norskpakistanere og har vært kjent siden 1980-tallet.

– Siktede tilhører Young Guns. Han er godt kjent for politiet fra før, sier hun.

Det skal ha vært flere personer til stede både i bilen som ble beskutt og i bilen det ble skutt fra. Ingen personer ble skadet i skytingen.

Solem legger til at de som satt i den andre bilen ikke tilhører et kriminelt miljø.

Målrettet skyting

Skytingen fremstår som målrettet, og ikke rettet mot tilfeldige personer. Saken etterforskes som drapsforsøk.

Bilen som ble beskutt er en blå BMW 1-serie. Bilen det ble skutt fra skal være en mørk BMW X5.

Politiet har grunn til å tro at 28-åringen oppholder seg på østlandsområdet. Han er internasjonalt etterlyst.

Dømt fem ganger

28-åringen skal være dømt fem ganger tidligere. En av dommene går ut på at han skal ha skaffet seg falsk kjøreseddel for å kjøre taxi i Oslo. I denne saken ble han dømt til fengsel i elleve dager. Det er ukjent om han faktisk rakk å kjøre taxi før han ble avslørt.

Et par av de andre sakene handler om fartsovertredelser. Han skal også være dømt for grov vold i 2014. I en annen sak som omhandler vold ble han frikjent av retten.

Flere razziaer

De siste dagene har væpnet politi oppsøkt en rekke adresser på jakt etter 28-åringen, uten å lykkes.

– Politiet har jobbet aktivt for å få tak i ham på en god del adresser på østlandsområdet. Han vet godt at politiet ønsker å få tak i ham, sier Solem og oppfordrer ham til å melde seg for politiet.

– Hvorfor ble det ikke meldt om episoden på Twitter?

– Det ble ikke meldt ifra om denne episoden på grunn av flere taktiske grunner. Vi ønsket ikke at aktuelle impliserte personer skulle få informasjon om denne saken i startfasen, svarer Solem.

Politiet ber publikum om umiddelbart å ta kontakt med politiet dersom de har gjort observasjoner av 28-åringen eller vet hvor han oppholder seg.

Publikum som har opplysninger bes om å ta kontakt på telefon 22 66 99 66, eller pr. mail på kriminalvakten.oslo@politiet.no.