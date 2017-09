Designtreff med bussing til åpne hus

Designfolket er ute og går – eller kjører gratis med busser under eget flagg – hele helgen når Designers Saturday Oslo feirer 30 år som populært bransjetreff.

Ellers lukkede arenaer åpnes

Søndag inviteres alle med. Det er bare å stige ombord på ett av de 12 busstoppene og bli kjørt til lokaler du kanskje ellers ikke får se. Det går buss fra hvert stoppested i begge retninger hvert tiende minutt. Alle designinteresserte kan altså stikke innom for en titt og en prat på steder som vanligvis bare er åpne for bransjen. I alt 190 utstillere viser seg frem i 36 showrooms. Det har aldri vært flere. I tillegg blir det forskjellige aktiviteter. Se mer på www.designerssaturday.no

Arrangementet er viet møbler, tekstiler, belysning, gulv og andre interiør- og designrelaterte produkter, og er rettet mot alle som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen trender og produktutvikling.

Priser for beste interiør

Men noen steder kan man besøke til enhver tid. Prisen «DS Awards Best Interior 2017» deles ut under åpningen i Salt Arena på Langkaia ved Havnelageret fredag ettermiddag, og går i år til innredning i tre bygninger man kan stikke innom i hverdagen.

– Det finnes mange arkitekturpriser, men svært få for innredning. Formålet er å premiere interiørarkitektens fagkompetanse og bidra til nytenkning. Da denne kom i 2005, ble den svært godt mottatt i miljøet. Jurymedlemmer hentes fra våre naboland for å sikre en nøytral gjennomgang, sier Eva Pedersen, prosjektleder for Designers Saturday.

Unge designere og klassikere

I jubileumsåret får de yngste mye plass. Fire designlæresteder har egne utstillinger. På Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er det mange aktiviteter i tillegg til diverse typer utstillinger. Her er blant annet en egen utstilling med 20 finalister til «Designers Saturday Awards Best Talents», også en gjev pris som skal deles ut.

Møbelprodusenten Vatne gjenoppstår med design av Fredrik A. Kayser, Torstein Nilsen, Olav Eldøy samt Eivind Sæthre. Fjordfiesta produserer fortsatt møbler Hans Brattrud. På KHiO kommer disse i godt selskap med gamle auksjonsobjekter.

Auksjon med prototyper!

Nytt i år er nemlig en designauksjon, Unica Auction. Dette er et samarbeid mellom DS, Blomqvist Netthandel og designerforeningen Klubben. Det kalles en historisk begivenhet når det for første gang arrangeres egen auksjon over prototyper og andre objekter fra designprosessen. Det gjelder mer eller mindre kjente navn fra etterkrigstiden til i dag. Unike designobjekter blir stadig hetere for seriøse samlere på linje med kunst. Objektene stilles ut på KHiO i helgen, men de er allerede lagt ut for nettauksjon på www.blomqvist.no. Innspurten vil foregå både på nettet og som klassisk auksjon på KHiO søndag.

Boklansering

«Det er få produkter som speiler utviklingen av design så elegant som stolen», heter det i innledningen til boken «Norske stoler», som Solum/Bokvennen lanserer denne helgen. Her leverer Svein Gusrud og Mats Linder en gjennomgang av norsk møbeldesigns historie og bidrag til kulturarven. Billedkunstner og designskribent Mats Linder har skrevet om tiden frem til 1980, og samlet et rikt billedmateriale. Professor emeritus Svein Gusrud, selv kjent og prisbelønnet møbeldesigner, har skrevet om årene fra 1980 til 2017. En av hans spesielle stoler, som kom i et meget begrenset opplag, er med på auksjonen.