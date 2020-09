Byrådet strammer inn. Her er de nye smitterådene for Oslo.

Forbud mot å samle mer enn ti personer i private hjem i Oslo og registrering av navnene til kafégjester. Det er noen av de nye tiltakene byrådet presenterte mandag.

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret over økende smittetall i Oslo. Jan Tomas Espedal

21. sep. 2020 15:24 Sist oppdatert 21 minutter siden

Det er økende smittetall i Oslo den siste tiden som er bakteppet for innstramningene.

– Hvis antallet smittede fortsetter å øke, må vi innføre svært inngripende tiltak, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

Men allerede tirsdag strammes det inn.

Her er de nye reglene og anbefalingene:

Det er forbudt å møtes mer enn ti personer i private hjem fra og med tirsdag 22. september klokken 12. Forbudet gjelder i første omgang i to uker.

Byrådet vil vurdere å gå ned til maks 50 personer for alle arrangementer innendørs dersom smittetallene fortsetter å stige.

Alle serveringssteder oppfordres sterkt til å ha oversikt over navnene til alle som har vært på stedet. Dette for å gjøre smittesporing lettere.

Byrådet oppfordrer sterkt til å bruke munnbind på all kollektivtrafikk. Det oppfordres også om at alle har munnbind tilgjengelig, og bruker dette på steder der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

På grunn av streik er alle busser innstilt i Oslo, mens trikker og T-baner går som normalt.

– Det sier seg selv at stappfulle trikker under en pandemi øker smittefaren, sier Johansen.

Vurderer påbud om munnbind

Byrådslederen sier til Aftenposten at den nye anbefalingen kan bli til et påbud.

– I kollektivtrafikken innfører vi ikke et påbud på grunn av det som har med håndhevelse å gjøre. Derfor går vi ut med en sterk anbefaling, men vi vurderer et påbud, sier han.

Raymond Johansen orienterte mandag ettermiddag om nye innstramminger for å redusere smittefaren i Oslo. Stein Bjørge

Tiltaket om å anbefale at serveringssteder skal registrere gjestene sine, er langt bredere enn noe som er blitt foreslått tidligere.

– Det gjelder steder som skjenker alkohol, men også kafeer, kantinen på Ikea og andre serveringssteder, sa Johansen på pressekonferansen.

Han la til at det foreløpig ikke er et påbud, selv om det på sikt kan bli det.

– Det å ha oversikt over hvem som går på slike steder er viktig for oss, men det er krevende å få til en måte å registrere folk på. Dessuten vet vi jo at dette er en bransje som sliter fra før, sier Johansen til Aftenposten.

I pressemeldingen fra byrådslederen går han et langt steg videre.

«Byrådet anbefaler alle serveringssteder, kjøpesentre og andre publikumsrettede tjenester om å registrere alle gjester og besøkende.»

Kjøpesentre?

Kritisk til anbefalingen

Det kom som en stor overraskelse på Bjørn Næss, leder for Oslo handelsstandsforening (OHF) .

– Vi har forståelse for at man må lage systemer for smittespredning, men dette tiltaket vil skape frykt, sier han.

Han utdyper:

– Folk er allerede bekymret for situasjonen. Å anbefale at alle skal registrere seg når de skal inn på et kjøpesenter, vil skremme dem opp ytterligere. Er det noe vi ikke trenger nå, er det å skremme folk fra å gå i butikken.

Næss legger til at tiltakene også vil by på store praktiske utfordringer.

– Man må jo ha vakter ved alle innganger. I tillegg må man etablere et køsystem for alle som skal inn. Køene i seg selv gjør at jeg stiller meg tvilende til hvor effektivt dette tiltaket vil være. Men jeg er sikker på at kjøpesentrene vil få det til dersom de bestemmer seg for å gjennomføre det, sier han.

Tror at det kun gjelder serveringssteder

Og hva sier kjøpesentrene selv om Raymond Johansens nye tiltak?

– Vi opplever at han er litt uklar, sier Ketil Wold.

Han er chief operating officer (COO) ved Steen & Strøm AS, som eier en rekke kjøpesentre i Norge.

Ketil Wold er COO i Steen & Strøm AS, som eier 10 kjøpesentre i Norge. Stein Bjørge

– Vi tolker det dithen at det bare er serveringssteder på kjøpesentrene som skal registrere gjester. Ut over det følger vi FHI sine anbefalinger, sier Wold, og legger til:

– Å registrere kunder på spisesteder der du setter deg ned, stiller jeg meg bak. Jeg vil anbefale sterkt at spisestedene vurderer de anbefalinger som Oslo kommune gir.

Aftenposten har kontaktet kommunen med spørsmål om avgrensning av hvilke virksomheter som oppfordres til å registrere, men har så langt ikke fått svar.

Bergen registrerer alle restaurantgjester

I forbindelse med smitteoppblomstringen i Bergen ble det 8. september innført flere strenge, lokale tiltak. Et av dem går ut på at alle skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner skal føre oversikt over gjester som har vært til stede. Denne bestemmelsen gjelder ikke på takeaway-salg eller kiosker.

Kommunen har også begrenset alle private sammenkomster til maksimalt ti personer, uavhengig av om de er i private hjem eller ikke.

Etter en positiv smitteutvikling de siste dagene varslet Bergen kommune mandag at de letter på noen av tiltakene. Men registrering av restaurantgjester og forbudet mot private samlinger med mer enn ti personer består.

Hele Oslo er «rød»

Samtlige 15 bydeler i Oslo har nå et smitteomfang på over 20 smittede pr. 100.000 innbyggere siste 14 dager.