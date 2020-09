Her er de nye smitterådene for Oslo

Det er forbudt å møtes mer enn ti personer i private hjem fra og med tirsdag 22. september klokken 12. Forbudet gjelder i første omgang i to uker.

Byrådet vil vurdere å gå ned til maks 50 personer for alle arrangementer innendørs dersom smittetallene fortsetter å stige.

Serveringssteder, kjøpesentre og andre publikumsrettede tjenester oppfordres til å ha oversikt over navnene til alle som har vært på stedet for å gjøre smittesporing lettere.

Byrådet oppfordrer sterkt til å bruke munnbind på all kollektivtrafikk, ikke vente og se an om det er mulig å holde én meters avstand når man har gått om bord. Det oppfordres også om at alle har munnbind tilgjengelig, og bruker dette på steder der det ikke er mulig å holde én meters avstand.