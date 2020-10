Hasle på topp for Oslo KrF

Espen Andreas Hasle er foreslått som listetopp for KrF i hovedstaden. Det er et stykke igjen til stortingsplass, viser Aftenpostens ferske Oslo-måling.

Espen Andreas Hasle representerer KrF i bystyret i Oslo. Nå vil han inn på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

27. okt. 2020 12:03 Sist oppdatert nå nettopp

Nominasjonskomiteen i Oslo KrF har foreslått Espen Andreas Hasle (47) på topp til stortingsvalget i 2021. Det ble offentliggjort tirsdag.

Hasle er prest av yrke. Han sitter i dag i bystyret for KrF, som eneste representant.

Partiet fikk 1,7 prosent ved kommunevalget i 2019. Ved stortingsvalget to år tidligere fikk de 2,1 prosent.

– Nominasjonskomiteen er glad for å lansere Espen Andreas Hasle som toppkandidat. Med ham på topp har vi stor tro på at vi kan gjenvinne Oslo-mandatet for KrF, sier Yngve Slettholm i en pressemelding.

Han har ledet nominasjonskomiteen.

– Hasle er en dyktig og engasjert KrF-politiker, som har gjort en viktig innsats i å løfte og samle Oslo KrF, sier Slettholm også.

Må løfte seg for å komme inn

For å komme inn på direktemandat fra Oslo må KrF ha et resultat rundt 4 prosent. Nøyaktig tall avhenger av stemmefordelingen mellom alle partiene.

Aftenpostens ferske Oslo-måling, som ble offentliggjort tirsdag, viser at det er et stykke igjen. KrF måler der til bare 1,7 prosent.

Sist gang KrF kom inn direkte fra hovedstaden, var ved stortingsvalget i 2001.

Fakta Utjevningsmandater Alle partier som får over 4 prosent nasjonalt, er med i kampen om utjevningsmandater. Det er ett slikt mandat pr. valgkrets ved stortingsvalget, altså 19 totalt. De fordeles etter en bestemt nøkkel. Ordningen har som formål å jevne ut fordelingen av stortingsrepresentanter totalt, slik at de minste partiene ikke blir like kraftig underrepresentert som de ellers ville ha blitt. Vis mer

I de tre påfølgende valgene klarte de imidlertid å ta et utjevningsmandat fra Oslo, men i 2017 glapp også dette.

Ungt, men erfarent lag

– Jeg har gjennom arbeidet i partiet og bystyret sett hvor viktig det er hvilke temaer som løftes frem i politikk og den offentlige debatten. KrF er en unik stemme, både i ruspolitikk og tros- og livssynspolitikken, men også gjennom en god balanse av kollektivt ansvar og individuell frihet, sier Espen Andreas Hasle.

Med seg på stortingslisten får han Rode Margrete Hegstad (27) på annenplass og Emma Løvaas Akyeampong (24) på tredjeplass.

Heggstad har bred erfaring fra KrF. Hun studerer psykologi, og hun er tidligere styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Akyeampong studerer medisin og har, til tross for ung alder, bred bakgrunn fra KrF og ungdomsorganisasjonen KrFU.

Tidligere bystyrerepresentant Erik Lunde, som ga seg i bystyret da han flyttet til Kristiansand, er foreslått på tiendeplass. Han er i dag statssekretær i Barne- og familiedepartementet.