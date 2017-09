Festivalhelg i Oslo: Hvordan smaker en burger av villhjort

På Youngstorget står ølteltet og det er Oktoberfest. Kanskje ikke akkurat som i München, men det er der Robert Andresen hadde fått smaken på øl og allsang. Noe som hadde ført ham ned på Youngstorget denne lørdagen der All About That Bass, Norges eneste kvinnelige tubakvartett holdt show fra scenen.

Et steinkast unna, i Oslo Domkirke ga brasilianske Emily Caroline Alves sitt ja til Endre Dahlbo, omgitt av en tallrik flokk av familie og venner.

Karl Johan var overfylt av folk, og butikkene hadde flyttet ut på gaten.

På Rådhusplassen med omkringliggende herligheter hadde norske bønder og andre matprodusenter slått opp teltet. Matstreif skryter av at den er Norges største matmesse. Siri Selvikvåg sikret seg laksedelikatesser fra Vestlandet. Et par boder bortenfor solgte Unni Ringstad Paulsen matfestivalens kanskje tyngste kaloribombe: pølse med vaffel.

– Det er skikkelige vafler, søte og gode, forklarte de skeptiske osloborgere som trolig ikke vet at dette er regnet som en delikatesse i Moss.

– Vet Oslo folk forskjell på en burger fra villhjort og annen hjort?

– Absolutt, slår Bjarte Midtbø fast, sammen med fetter Arild Ryland hadde de kommet fra Fjaler i Sunnfjord og kunne glede seg over den lengste køen av sultne.

– Forskjellen er at folk kjenner det på smaken at denne hjorten har beitet ute i det fri, forklarer Midtbø som legger til at mange av dyrene er selvskutt, andre kjøper han av jegere.

– Det er mye hjort, den formerer seg raskere enn vi kan jakte den, sier han.

Men åndelig føde må også til. Universitetsplassen hadde forskere tatt over. Om du følte for det, kunne du teste din egen smerteterskel. Enormt pop blant de små var å få «blande» egne vaksiner og delta i vaksinequiz. Premien var visstnok en refleks – kjekt å ha det også.