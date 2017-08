Politiet opplyser at gjerningsmannen er ca. 175 cm høy og er lys i huden. Han har en svart, lang jakke med hette og svart bukse.

Skoene hans er hvite med røde/svarte detaljer. På hodet har den antatte gjerningsmannen en cap.

Besk av gjerningsmann: ca 175 cm, lys brun i huden, sort lang jakke m/hette, sort bukse, cap og hvite sko med røde/sorte detaljer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 1, 2017

Gjerningspersonen stakk fra åstedet «i ukjent retning», opplyser politiet i en Twitter-melding.

Innsatsleder Nicolai Backe-Henden sier kriminalvakten i Oslo ble varslet om ranet kl. 20.45.

To kjørt til legevakten

Han opplyser at ingen personer ble fysisk skadet under ranet, men at to personer er kjørt til legevakten for oppfølging etter at de opplebde å bli truet med pistol.

– Gjerningspersonen truet en ansatt til å åpne en safe og ta ut pengene som var der. Gjerningsmannen tok pengene og stakk, sier Backe-Henden.

Det er foreløpig ukjent hvilket beløp gjerningspersonen fikk med seg.

Backe-Henden presiserer at det ikke ble avfyrt skudd.

Sikret tekniske bevis

Det var en ansatt og tre gjester i bingolokalet da ranet skjedde.

Sent i kveld jobbet politiet med å sikre tekniske spor. Flere vitner er også avhørt.

– Vi søker nå i området etter gjerningsmannen. Vi er usikre på hans etnisitet, sier Backe-Henden.