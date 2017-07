Karaktersnittet for å komme inn allmennfag på videregående skoler (VG1 studiespesialisering) i Oslo har gått ned fra i fjor, viser statistikk fra Utdanningsetaten. Men det skyldes ikke at søkerne har dårligere karakterer.

– Karaktersnittet hos tiendeklassingene i Oslo-skolen var skyhøyt i år. Årsaken til at det er blitt litt lettere å komme inn på de fleste videregående skolene i Oslo i år er nok at det er kommet til én ny skole siden i fjor, forklarer avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Utdanningsetaten.

Hun sikter til Valle hovin vgs, som til høsten åpner i Vålerengas nye fotballstadion. Det er gjort noen reduksjoner andre steder, men i sum bidrar den nye skolen til at det er 150 ekstra skoleplasser står klare til høsten - samtidig som antall elever er stabilt. Dermed viser de ferske tallene at færre står helt uten plass etter opptaket i år enn i fjor.

Tre av fire søkere med lovfestet rett til plass, søkte seg i år til ulike varianter av studieforberedende linjer, mens bare én av fire søkte seg til yrkesfaglige linjer. Hele 17.177 skoleplasser er fordelt i årets opptak.

Skole (studiespesialisering) 2017 - poenggrense 2016 - poenggrense Blindern 41,5 45,7 Edvard Munch 43,5 48,1 Elvebakken 49,7 53,4 Fyrstikkalleen 43,8 48,7 Foss 44,1 49,8 Hartvig Nissen 38,2 42,6 Hellerud Alle kom inn 29,0 Hersleb Alle kom inn 32,1 Kongshavn 30,7 41,4 Kuben 40,6 43,6 Lambertseter 42,9 48,7 Bjerke 35,6 40,5 Nydalen 50,4 51,7 Oslo handelsgymnasium 40,2 45,5 Oslo katedralskole 45,7 52,6 Persbråten 30,0 38,5 Stovner Alle kom inn 33,9 Bjørnholt Alle kom inn 33,4 Ullern 48,4 51,4 Ulsrud Alle kom inn 34,7 Valle Hovin 41,7 -

Nydalen troner på topp

Ved Nydalen vgs må man ha over 5 i snitt (50 karakterpoeng) fra ungdomsskolen for å komme inn i år. I fjor lå poenggrensen der rett under 5 i snitt.

Skolen åpnet i splitter nye lokaler i 2011, og den erstattet Grefsen og Sandaker vgs. Fra første stund har den vært svært populær.

Ved 5 av 14 skoler med studiespesialiserende linje kom alle søkere inn. Det var østkantskolene Hersleb, Hellerud, Stovner, Bjørnholt og Ulsrud.

Ved hele 9 av de 14 skolene var poenggrensen lavere enn i fjor. Bare på Elvebakken, Nydalen, Handelsgym, Persbråten og Ullern gikk poenggrensen opp.

Nyrenoverte og nye skoler populære

Statistikken inneholder også gjennomsnittlig karaktersnitt for tiendeklassingene som er kommet inn.

Der troner Elvebakken høyest, her hadde elevene som er kommet i snitt 5,35 i karakterer fra ungdomsskolen. Ved både Nydalen, Katta og Ullern krevdes det over fem i snitt for å komme inn.

Ifølge Westgaard i Utdanningsetaten er det de samme skolene som er populære år etter år. Men mange av skolene hvor det er vanskeligst å komme inn, har felles at de enten er nylig renoverte eller nybygde.

Rolf Øhman

– Nyrenoverte skoler er populære. Det ser du på Valle Hovin, som er ny i år. De har 45,20 poeng i gjennomsnitt på studiespesialisering for toppidrett, og 41,70 poeng for generell studiespesialisering sier hun.

Westgaard legger til at skoler som har hatt godt renommé over mange år, som regel opprettholder populariteten.

– Vi ser også at nye tilbud kan tiltrekke seg flere søkere, som for eksempel Persbråten som i år har studiespesialisering med toppidrett.

– Hva kjennetegner skolene som ikke er så populære?

– Det vet jeg ikke, men jeg vet at på flere skoler som ikke er så godt søkt får elever god opplæring og de blir på skolen sin i alle tre årene. For eksempel Hellerud.

– Spiller beliggenhet noen rolle for populariteten?

– Ja, det gjør nok det, sentrumsnære skoler er stort sett populære. Unntaket er Hersleb, men der har de til gjengjeld et toårig løp som har gode søkertall, sier Westgaard.

Litt enklere å komme inn på «Skam»-skolen

Hartvig Nissen, hvor seriesuksessen «Skam» ble innspilt, opplevde ifølge NRK en dobling i antall søkere fra skoleåret 2015/16- til 2016/17. Selv om nedre poengsum går ned fra 42,6 karakterpoeng i fjor, til 38,20 i år, går karaktergjennomsnittet på søkerne opp.

Ingar Storfjell

I fjor var karaktersnittet på 4,1. I år var det på 4,3 poeng. Skolen er ikke renovert i senere år, men ligger sentralt til på Frogner.

226 søkere med rett til videregående opplæring har ennå ikke fått tildelt skoleplass. Alle disse vil ifølge Utdanningsetaten få tilbud før skolestart.

Andre inntaksrunde skal etter planen være klar ca. 14. august.