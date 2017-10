Over en periode på seks uker fra 1. august i fjor skal den 30 år gamle småbarnsmoren flere ganger ha drysset korn med musegift over frokostblandingen hun ga mannen sin.

Mer enn en gang skal han ha følt seg uvel, men likevel fortsatte han å spise spesialblandingen kona satte frem om morgenen.

I midten av september ble han akutt syk og det sto om livet for mannen i begynnelsen av 40-årene.

Heldigvis valgte kona å ringe etter en ambulanse.

Det kan ha reddet mannens liv.

Men da Oslo universitetssykehus Ullevål fikk svar på blodprøvene tatt på laboratoriet samme dag valgte de å kontakte politiet.

Mannens blod var fullt av musegift.

Labtestene påviste virkestoffet alpha-kloralose best kjent fra musegift.

Det er laget for å påvirke musenes stoffskifte slik at de dør av nedkjøling i løpet av få døgn, men kan i store doser også ta livet av mennesker.

I 2014 ble det forbudt å selge rottegift til privatpersoner. Nå er den kun profesjonelle som skal jobbe med å legge ut slike preparater.

Den musegiften som nå selges er beregnet for innendørs bruk og selges i mindre kvanta enn tidligere.

Tiltalt for forsøk på giftdrap

Torsdag må kvinnen møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha forsøkt å ta livet av mannen sin med musegift.

– Dette er en veldig spesiell sak, og en meget alvorlig tiltale, sier statsadvokat Guro Hansson Bull.

Først forklarte kvinnen til politiet at ektefellen hadde forsøkt å begå selvmord ved å spise musegift.

Senere har hun vedgått at det var hun som kjøpte giften på Jernia og puttet denne i mannens frokostblanding.

– Det var hun som gjorde dette, men min klient vil ikke erkjenne straffskyld etter tiltalen, sier forsvarer Hilde Marie Ims.

Normalstraff for drapsforsøk ligger på fengsel i fem-seks år.

Giftdose i «nedre sjikt»

Det er satt av syv rettsdager til saken. Et av de mest sentrale spørsmål vil være om mengden musegift mannen spiste kunne ha vært nok til å drepe ham.

De medisinsk sakkyndige har konkludert med at musegiften trolig var «i nedre sjikt», toksikologisk sett, for å kunne ha vært en dødelig dose.

Turbulent forhold

Høsten 2009 ble kvinnen siktet for barnekidnapping etter at hun tok med parets førstefødte og dro hjem til sin mor i Brasil.

Her fødte hun også parets barn nummer to. Ett år senere reiste hun tilbake til Norge for å gjenoppta samlivet.

Kvinnen har sittet i varetekt siden september i fjor.

– Mannen har ikke fått varig fysisk mên, men det er fortsatt uklart hvordan de psykiske reaksjonene vil utvikle seg over tid, sier bistandsadvokat Brit Kjelleberg.

Paret er i dag separert, og ektemannen har flyttet til en annen bydel i Oslo.

