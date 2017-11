Nå får Oslo-studentene egne bysykler

Det Singaporebaserte selskapet ble etablert så sent som i januar i år, men er allerede i 15 land på verdensbasis, inkludert Storbritannia og Tyskland. Neste uke lanseres de i Oslo.

– Vi vet at innbyggerne i Oslo er svært sykkelinteresserte, samtidig som vi har som mål å bidra til å redusere bilbruken i byene. Det er også et mål for Oslo. Vi har derfor god tro på at det er et marked for oss her, sier Annebeth Wijtenburg, kommunikasjonsansvarlig for oBike i Europa. Selskapet er på plass under Smart City Expo i Barcelona denne uken, verdens største møteplass for smartteknologi.

Stasjonsløse

Det er de ikke alene om. En rekke selskaper markedsfører nå ulike modeller innen bysykler, men felles for alle er at de på en eller annen måte er knyttet til en dokkingstasjon. Derfor er oBike et unntak.

– Vi baserer vår løsning på at vi ikke har fast stativ for syklene. Vi er mer fleksible, jeg forstår at brukerne ønsker å parkere syklene hvor de vil, låse dem og bare la dem stå der. Ved hjelp av en egen app kan andre se hele tiden hvor syklene befinner seg rundt i byen, sier Wijtenburg.

Syklene er utstyrt med GPS-sendere integrert i rammen. Disse sender fra data som forteller hvor syklene til enhver tid befinner seg. Dermed slipper brukeren å oppsøke bestemte stativer for å leie en sykkel. Et eget kart i appen viser hvor det til enhver tid er tilgjengelige sykler.

Ikke innendørs parkering

– Det eneste kravet vi stiller til brukerne er at syklene må parkeres på et offentlig sted. Du kan ikke ta med deg inn i leiligheten din. Den må hele tiden være tilgjengelig for andre, sier Wijtenburg.

Oslo bysykkel, som onsdag kveld fikk DOGA Hedersmerket for det som blir omtalt som byutvikling i hjul, er for lengst etablert i Oslo. De kjente blå bysyklene brukes årlig av 50.000 mennesker.

Jeg første omgang vil det bli utplassert 300 oBike-sykler i Oslo. Syklene er utstyrt med tre gir og en lås, som åpner og lukkes ved hjelp av den samme appen du bruker når du leier og kan spore sykler. I løpet av 2018 vil oBike også komme med elsykler. Et eget serviceteam vil sørge for at syklene alltid fungerer. Leieprisen vil bli på rundt fem kroner for hver halvtime.

– Vi vil også kunne følge med på hvor syklene blir parkert. I London var det flere som parkerte foran T-banen, det er ikke tillatt. Da kunne vi gi personlig beskjed til de som leide syklene om at de måtte finne andre steder, sier Wijtenburg.

Tellinger fra Oslo bysykkel viser at det er tilbakelagt over 2,6 millioner turer med deres sykler i hovedstaden så langt i år.

Starter med studenter

Etableringen av oBikes ved UiO er et pilotprosjekt i samarbeid med universitetet.

– Oslo kommune har allerede har en avtale med Clear Channel som hindrer kommunen å inngå et aktivt samarbeid med andre aktører. Men vi er absolutt positive til andre aktører og løsninger. Alt som bidrar til å fremme sykling og kan strekke seg til et bredere publikum i Oslo er positivt, sier Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Universitetet i Oslo har tro på mangfold når det gjelder transportmuligheter. De har allerede et samarbeid med Oslo bysykler, men mener at OBikes-konseptet kompletterer den eksisterende bysykkelordningen. Samtidig er det opptatt av å legge til rette for gode mobilitetsløsninger for studentene.

– UiO har en sterk posisjon innen en rekke former for innovasjon, og verdsetter nye og innovative løsninger. Når nye muligheter oppstår, som når nye aktører etablerer seg i Oslo, er det naturlig for universitetet å legge til rette for at dette kommer studentene til gode, sier Jorulf Brøvig Silde, miljøsjef ved eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo.