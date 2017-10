Skinnebrudd mellom Majorstuen og Nationaltheatret skapte T-banetrøbbel

T-banen stoppet hverken på Majorstuen eller Nationaltheatret i retning vest i morges på grunn av et skinnebrudd i tunnelen. I retning øst kjørte kun linje 5 Ringen.

Like før kl. 7 meldte Sporveien på Twitter at sporet mellom Stortinget og Majorstuen er åpent og at det vil kjøres normalt på alle linjer.

Men passasjerene måtte regne med forsinkelser frem til kl. 12–13.

Ifølge NTB er en ny skinne kjørt inn og sveiset på plass.

– Togene vil kjøre med nedsatt hastighet forbi bruddstedet frem til dette får satt seg ordentlig, opplyste pressevakt Jan Rustad i Sporveien AS til NTB tirsdag formiddag.