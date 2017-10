T-banetrøbbel etter skinnebrudd mellom Majorstuen og Nationaltheatret

T-banen stoppet ikke på Majorstuen eller Nationaltheatret i retning vest i morges på grunn av et skinnebrudd i tunnelen. I retning øst kjørte kun linje 5 Ringen.

Skinnebruddet har ført til innstillinger og forsinkelser i T-banetrafikken.

Like før kl. 7 skriver Sporveien på Twitter at sporet mellom Stortinget og Majorstuen er åpent og at det vil kjøres normalt på alle linjer.

Linje 1 kjører imidlertid kun mellom Frøen og Frognerseteren inntil videre og man må fortsatt regne med forsinkelser.

Ifølge NTB er en ny skinne kjørt inn og sveiset på plass.

– Togene vil kjøre med nedsatt hastighet forbi bruddstedet frem til dette får satt seg ordentlig, opplyser pressevakt Jan Rustad i Sporveien AS til NTB.

– Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med reiseinformasjon. Reisegarantien gjelder. Vi beklager de ulempene dette medfører for de reisende, sa Ruters pressevakt, Cathrine Myhren, til Aftenposten tidlig tirsdag morgen.