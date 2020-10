Oslo forlenger koronatiltakene, men strammer ikke inn

I dag møttes byrådet i Oslo for å vurdere strengere koronatiltak. De kommer ikke nå. Til uken vil de gjøre en ny vurdering.

Byrådsleder Raymond Johansen følger nøye med på smitteutviklingen i hovedstaden. Foto: Jil Yngland, NTB

6 minutter siden

– Jeg er informert om at byrådet kommer til å vurdere videre tiltak innen veldig kort tid basert på både egne vurderinger og vurderinger de får av de nasjonale helsemyndighetene, sa helseminister Bent Høie onsdag.

Torsdag formiddag hadde byrådet i Oslo møte. Nye tiltak var tema.

Konklusjonen er at de ikke skjerper inn nå. I stedet forlenges tiltakene som allerede er på plass.

Kommende uke, trolig tirsdag eller onsdag, vil situasjonen bli vurdert på nytt.

– Vi vil avvente litt ut i neste uke for å se hva vi gjør. Sånn det ser ut nå, er smitten litt ned fra forrige uke, selv om det er litt tidlig å si, sier byrådsleder Raymond Johansen til Aftenposten.

Slik er situasjonen i Oslo

Høie har vært krystallklar: Det er ikke nok at smitten holder seg på dagens høye nivå. Den må presses nedover. På en pressekonferanse fredag beskrev han denne uken som avgjørende.

Forrige uke økte smitten i Oslo noe sammenlignet med uken før, viste Oslos ukerapport. Det trenger ikke bety at situasjonen er mer ukontrollert:

Oslo greier fortsatt å skjerme de eldre og mest sårbare gruppene fra smitten. Av de 374 som ble smittet forrige uke, var to personer over 80 år. Det er en viktig forklaring på at sykehustallene fortsatt er lave

Det var færre som ikke ante hvor de er blitt smittet, sammenlignet med uken før (23 mot 33 prosent). Det er positivt. Større andel ukjent smitte kan tyde på mer skjult spredning.

Høstferien uken før kan ha spilt inn på økningen.

I helgen og begynnelsen av denne uken registrerte helsemyndighetene en liten nedgang i smitten. Tallene for onsdag var igjen på forrige ukes nivå. Det er imidlertid farlig å konkludere basert på få dager.

Hovedbildet er at Oslo-smitten økte kraftig fra august, men at veksten har flatet ut de siste ukene. Det har vært flere innleggelser av koronapasienter på sykehus i Oslo-området, men tallene er langt unna smittetoppen i vår.

Av alle som testet seg i Oslo forrige uke, var 2,6 prosent smittet, ifølge FHI. Det er litt mer enn uken før og godt over gjennomsnittet for landet. Men det er fortsatt langt lavere enn tidlig i pandemien.

Må leve med tiltak i lang tid

Byrådet er opptatt av at folk må være forberedt på å leve med tiltak i lang tid.

– Det er veldig langt igjen av marsjen. Vi må ha med oss så mange som mulig hele veien. Alle i Oslo rammes om vi må innføre enda strengere tiltak. Jeg skjønner at folk er lei, men vi må gjøre alt vi kan for at skoler og barnehager kan holdes åpne, sier Johansen.

– Er det egentlig noen tegn til at smitten presses betydelig ned?

– Den ser ut til å gå ned noe. Ambisjonen må være at det skal fortsette. Mandag og tirsdag var det 38 nye smittede. Det er ikke så mange med en befolkning på 700.000. Men smitten skal ned, og vi jobber hardt for det.

Johansen forteller at byrådet har tett kontakt med egne smitteverneksperter og nasjonale helsemyndigheter. Han opplever at helsemyndighetene nå har tillit til Oslos håndtering.

– Det er ikke sånn at vi har en enormt stor verktøykasse det bare er å dykke ned i og plukke fra. Det handler mye om å få folk til å holde avstand og ikke være i private sammenkomster med mange mennesker.

Oslos befolkning må leve videre med koronatiltak. Foto: Jil Yngland, NTB

Disse reglene gjelder i Oslo

Tiltakene som gjelder i Oslo nå, er blant annet disse:

Munnbind er påbudt i kollektivtrafikken når det ikke går an å holde 1 meters avstand.

Det er ikke lov å samles mer enn ti personer til private sammenkomster.

Skjenkestopp ved midnatt.

Forbud mot kontakttrening i breddeidretten for voksne.

Skjenkesteder må ha et system for å registrere gjester.

For tre uker siden rådet Helsedirektoratet Oslo til å stramme inn enda hardere. Det utløste en offentlig strid mellom helseministeren og byrådslederen. Til slutt kom Johansen Høie litt i møte, men Oslo innførte ikke alle de foreslåtte tiltakene.

Et av forslagene var å forby private samlinger på mer enn fem personer.

FHI: – Tiltakene har hatt effekt

At Oslo beholder kontrollen, er avgjørende for at resten av landet kan holdes så åpent som mulig. Utviklingen i Europa har vist at storbyer raskt kan bli et episenter for pandemien.

Forrige uke pekte FHI på at Oslo står for 40 prosent av koronatilfellene i Norge. De er bekymret for at smitten skal spre seg også i områdene utenfor kommunen.

Smitten ser ut til å ha økt noe sist uke, skrev FHI i en ukerapport onsdag. De poengterer imidlertid at høstferien uken før gjør det vanskelig å tolke tallene.

FHI mener det kan se ut som at tiltakene som er innført i Oslo, har hatt effekt. Det begrunner de med at veksten i smitte har flatet ut og trolig ville vært større uten tiltak.