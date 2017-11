Dette mener publikum om den nye terrorsikringen på Karl Johan

– Det ser ikke bra ut, det er grått og trist, og jeg tror ikke de hjelper heller, sier Nora Undheim (19).

Hun er på besøk fra Stavanger, og er ikke overbevist om hovedstadens nye tiltak for å hindre terror i byens travleste handlegate.

Det er tirsdag ettermiddag i Karl Johan, og de nye hindrene som kom på plass i løpet av natten, vekker oppsikt.

Store rørdeler av betong med blomster i skal hindre biler å oppnå stor fart gjennom Oslos travleste handlegate. Noen av gatens mange gående haster forbi dem. Andre stopper opp og betrakter de nye innslagene.

Olav Olsen

Rundt 20 tyngre blomsterkrukker pryder også Karl Johans gate fra Egertorget og mot Oslo sentralstasjon. Det kommer flere i løpet av de nærmeste dagene og ukene.

Hver av krukkene veier 800 kilo og de settes opp i grupper på tre og tre. Det som nå skjer er strakstiltak i påvente av at kommunens arbeidsgruppe skal komme med sin endelige anbefaling innen årsskiftet.

Råd og erfaringer hentes fra politiet og fra byer som har opplevd terroraksjoner som Oslo nå skal sikres mot.

Angrep med bil i travle gater er en velkjent metode. Slike terrorangrep har rammet Nice, Berlin, London og Stockholm de siste par årene.

– Fartsreduserende tiltak

– Dette er ikke sikring som stopper biler i høy fart. Dette er et fartsreduserende tiltak som skal hindre at kjøretøy kommer opp i stor hastighet og gjør det umulig for folk å komme seg vekk, slik det har skjedd i flere andre byer, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongstein i Bymiljøetaten.

Kongstein sier at avveiningen har stått mellom sikring og fremkommelighet. Det skal se pent ut og gi folk trygghet. Tiltakene skal gjøre det mulig for fotgjengere å rømme unna hvis det verste skulle skje.

– Viktig tiltak

– Egentlig synes jeg det er ganske pent, spesielt når det er blomster i, sier Berit Pettersen (72). Hun er Oslo-borger og tror dessverre slike hindringer er nødvendige i vår tid.

– Der er viktig at de gjør tiltak som gjør det vanskeligere å kjøre med høy hastighet gjennom gatene her, sier hun og legger til.

– Jeg tror ikke vi blir kvitt terrortrusselen i vår tid, dessverre. Derfor er det nødvendig med slike tiltak, sier Pettersen.

– Mer hindringer og mindre behagelig

Abbes Budjma (59) kommer gående med forsiktige skritt ned Kongens gate, som krysser Karl Johan. Han er bosatt i Oslo, og er vant med å møte hindringer i bybildet. Derfor går han sjelden alene i byen. Det gjør han i dag.

– Det blir mer hindringer og mindre behagelig, sier Budjma om de nye hindrene.

Han er ikke sikker på hvor mye de øker sikkerheten.

– Det er sikkert et viktig tiltak. Om det holder vet jeg ikke, men det hindrer sikkert litt.

Vanskeligere å kjøre drosje

En sementbil snegler seg gjennom Karl Johan, stopper ved sperringene på Egertorget, før den får klarsignal til å kjøre forbi. Drosjesjåføren derimot, blir stående.

– Det blir vanskeligere for funksjonshemmede å få taxi fra Karl Johan, i verste fall må de gå 250 meter, og enkelte vil jo være avhengige av hjelp for å få til det, sier Arab Abdulkadir (38), som er taxisjåfør i Oslo.

Ifølge en av bymiljøetatens vakter kan det gjøres unntak. Da vurderes det etter skjønn og tillit, hvorvidt den aktuelle passasjeren har behov for å bli hentet ved døren.

Passasjeren Abdulkadir nå skal hente, er ikke funksjonshemmet. Han må derfor ta en u-sving rundt de gigantiske betongblomsterpottene.