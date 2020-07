Demonstrerte for å få sine kjære til Norge: – Vi er en liten gruppe som har mistet tålmodigheten

«Kjærlighet før turisme», «global kjærlighet» og «slipp oss inn!» var demonstrantenes budskap på Eidsvolls plass onsdag ettermiddag.

Det er flest unge mennesker som stilte utenfor Stortinget onsdag. Flere forteller at de har følt seg ekstra ensomme under koronakrisen. Olav Olsen

1. juli 2020 20:57 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Vi får mange henvendelser fra folk som er utålmodige etter å møte familie og venner som bor i andre land. Men inntil videre må familiemedlemmer som ikke er omfattet av EØS-regelverket, vente med å reise inn.

Det sa Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) under onsdagens pressekonferanse.

Der la Mæland frem regjeringens lettelser på reiserestriksjonene inn til Norge. Nå kan blant annet studenter, arbeidstagere med spesiell kompetanse og turister fra EU/EØS komme til Norge.

Men dem som har kjæreste eller familie i et land utenfor EU/EØS, kan som hovedregel ikke få dem til Norge på nåværende tidspunkt.

Onsdag sto om lag 50 demonstranter utenfor Stortinget i en rolig demonstrasjon. Initiativet til demonstrasjonen ble tatt av medlemmer av Facebook-gruppen Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020.

Gruppen har rundt 3000 medlemmer.

Rundt 50 personer stilte på Eidsvolls plass onsdag. Appeller be holdt og budskapet var at gruppen er lei av å bli nedprioritert av regjeringen. Olav Olsen

Protesterte utenfor Stortinget

– Vi som har kjærester og ektefeller i utlandet blir ikke prioritert, sier Pernille Dahl.

Hun er én av de rundt 50 personene som står utenfor Stortinget. Hun holder en plakat hvor det står «kjærlighet før turisme».

Pernille Dahl har de siste fem årene vært i et forhold med en mann i Australia. Han har arbeidsvisum i Norge, men får ikke slippe inn i landet. Olav Olsen

De demonstrerer fordi de ikke lenger har tålmodighet til å vente på at regjeringen skal åpne for at de kan få sine kjærester, forlovede og ektefeller til Norge.

Dahl forteller at hun de siste fem årene har vært i et forhold med en australsk mann. Han kan enn så lenge ikke reise til Norge.

– Jeg mener man åpner for grensene i feil rekkefølge. Fra et smitteperspektiv er det mye mer risikabelt å slippe inn masse turister enn noen få kjærester og ektefeller, sier hun.

Samtlige under demonstrasjonen holdt god avstand, og det ble delt ut smittemasker og hansker til alle som møtte opp. Olav Olsen

Atle Johansen har i fem år vært gift med en amerikanske kvinne. De bodde lenge sammen i Minnesota. Nå vil de bosette seg i Norge, men kona slipper ikke inn i landet. Olav Olsen

En annen som har møtt opp en Atle Johansen. Han har de siste fem årene bodd med sin amerikanske kone i Minnesota. Da de hadde alle papirene i orden, dro Atle til Norge i forveien. Kona skulle komme kort tid etter.

Men så stengte grensen 12. mars.

– I begynnelsen var det greit. Men nå har vi ventet i månedsvis, og ser på fra sidelinjen at andre grupper som studenter, arbeidsinnvandrere og turister blir prioritert foran oss. Det mener vi ikke er riktig, sier han.

Johansen sier de er villig til å gjøre alt av tester og gå karantene så lenge det måtte være. Så lenge de kan være sammen er de fornøyd.

– Vi er en liten gruppe som har mistet tålmodigheten. Det er derfor vi er her i dag, sier han.

Russiske Nataliya Kochergova har en kjæreste i USA. De har ikke vært sammen siden januar. Olav Olsen