– Det har aldri vært en så lang periode i januar hvor det ikke har vært snø i Oslo, sier vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss til Aftenposten.

Januar 1990 i Oslo, målt på Blindern, var snøfri frem til 26. januar. Søndag fastslår dermed Meteorologisk institutt en ny, snøfri rekord.

Det som pirrer meteorologene nå, er om vi kommer til å gå ut måneden uten snø i hovedstaden. Dette har i så fall ikke skjedd siden målingene startet for 83 år siden, skriver NRK.

Gislefoss sier man ikke kan si med sikkerhet at dette blir første snøfrie januar.

– Det ser ut som det vil komme nedbør og at temperaturene vil falle tidlig neste uke. Jeg blir ikke så veldig overrasket om det kommer snø på tirsdag, sier han.

Ikke vært normalt vær siden 2012

Det er snart 3000 dager siden alt vær på kloden var «normalt» samtidig. Hver eneste dag siden 2012 har ett eller flere steder hatt vær som er sterkt påvirket av klimaendringer.

Det er konklusjonen i en artikkel som norske og sveitsiske forskere forleden publiserte i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Climate Change.

– Med mindre det blir veldig kaldt de siste dagene vi har igjen av januar måned, kan dette bli den varmeste i Oslo siden målingene startet, sier Gislefos. Snittemperaturen har så langt ligget på 2,9 varmegrader, mens snittet vanligvis ligger på 4,3 kuldegrader.

Mer enn 100 andre steder i landet går det mot ny varmerekord i januar. I Tromsø har gjennomsnittstemperaturen til nå vært 0,3 kuldegrader, mens snittet vanligvis ligger på 4,4 kuldegrader. I Trondheim ligger det i januar vanligvis på 3 kuldegrader, men i år har snittet ligget på 3,4 plussgrader.

– Det viser at klimaendringene, de er her. For plantelivet kan dette få store konsekvenser. Blomster begynner å spire, men risikerer å dø dersom det kommer en kuldeperiode. Jordsmonnet endres også – vi opplever sørpeskred istedenfor snøskred, sier Gislefoss.

Tidligere i januar meldte Aftenposten at det i årene 1960 til 1990 var 97 vinterdager, mens det mellom 1990 og nå har vært 76 vinterdager i gjennomsnitt. I 2050 vil klimaendringer gjøre at hovedstaden bare vil ha 50 vinterdager i året.

Når meteorologene sier «mot normalt» i værmeldingen, referer de til gjennomsnittsværet for en 30-årsperiode – for eksempel fra 1960 til 1990, som brukes nå. Selv om det er store variasjoner fra år til år, har et slikt snitt gitt et bilde av det «normale».