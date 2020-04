– Vi har åtte biler for å få ut vann fra kjellere og begrense skadene, sier Hans Erik Tysdal, vaktkommandør på 110-sentralen.

Han sier lekkasjen skal være stoppet, men at det er mye vann i grunnen som fortsatt trenger inn. Han opplyser at det er stort sett forretningsbygg som er rammet.

Det er en relativt ny vannledning fra 1995 som har gått lekk. Det er usikkert hvor mye vann som har sluppet ut. Ledningen har en dimensjon på 350 millimeter. Det er ikke klart hva som har forårsaket bruddet.

Asfalten buler

Det er litt vann i kjørebanen som fører til noe nedsatt fremkommelighet på Munkedamsveien. Det er en underjordisk lekkasje slik at vannmengden på overflaten er liten, men enkelte steder buler asfalten på grunn av trykket.

Brannvesenet fikk melding om at det var vann på avveie klokken 13.40, to timer senere ser det ikke ut til at jobben er ferdig med det første, ifølge 110-sentralen.

– Stor lekkasje

Brannvesenets innsatsleder på stedet, Håvard Bakken, sier at de har fått kontroll på deler av området på Filipstad, og at de nå konsentrerer seg om vannet i nærheten Munkedamsveien.

– Det er en stor lekkasje, og det er vann i mange kjellere her nede, sier han.

Brannvesenet jobber nå med slanger fra kjellerne for å pumpe vannet ut i sjøen.

Før klokken 17 stiger vannet fortsatt.

Espedal, Jan Tomas

Gallerikjeller skadet

Blant annet kjelleren til Fineart er rammet av vannlekkasjen. Der har galleriet kunstlager, og daglig leder Rolf Stavnem sier at situasjonen har vært hektisk i ettermiddag.

– Status er at vi har vann inn i kjelleren. Vi prøver å redde kunsten og få det opp fra kjelleren. Enn så lenge har vi kontroll på situasjonen, og vi har fått opp mesteparten av kunsten, sier Stavnem.