Vennegjengen skulle bade. Ble stoppet av vekter: – Jeg fikk sjokk, men jeg skjønner hvorfor

Gradestokkene i Oslo viste 21 grader onsdag. Det fikk frem badelysten hos mange. Men det var ikke like knirkefritt å komme seg til populære badesteder som vanlig.

Grunnen? Koronaviruset.

På Sørenga sjøbad var det satt en maksimum grense på 200 personer. Da 16-åringen Shawney Willumsen og vennene kom frem til stranden, sa en vekter at de måtte stå i kø for å slippe inn.

– Jeg fikk sjokk, men jeg skjønner hvorfor, sier Willumsen.

– Jeg tenker at det er bra. Hvis stranden er stappet full, er det mye lettere at smitten sprer seg, sier venninnen Ella Flaten.

Ketil Blom Haugstulen

– Alle skjønner jo grunnen

En vekter på stedet forteller at folk reagerer svært forskjellig. Mange har forståelse for begrensningen på 200 personer, mens andre blir sure.

Ganske mange personer får beskjed om at det er for fullt, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

– Taket på 200 personer er satt for en grunn, og den grunnen skjønner jo alle. Folk respekterer beskjeden om at det er fullt, sier Kongsteien.

Han har ikke noe eksakt tall på hvor mange som er blitt avvist, men sier at det er snakk om mange personer.

– Vet du når dere kan åpne for flere?

– Så lenge smittevernreglene gjelder, så kommer vi til å ha denne grensen, svarer Kongsteien.

Steinar Dyrnes

Ble nektet plass på båten

Båtene til Hovedøya går fra Aker brygge. Her var det kø i opptil to timer for å komme på båten onsdag, ifølge Ruter. Henrik Eide og vennegjengen var blant dem som prøvde lykken.

– Alle badesteder som man kan gå til, er fullt. På øyene er det nok færre folk, sier Eide.

Men da de kom frem til bryggen, fikk de dårlig nytt: Båten hadde ikke mer plass.

Nicholas Bergh

Båtene kan nemlig ha maksimum 30 passasjerer, slik at avstandsreglene blir fulgt. Dermed fikk vennegjengen to valg: Vente én time på neste båt, eller dra et annet sted.

– Vi får finne et annet sted å sole oss, sier Nathalie Olsen.

– Reglene er rimelige. Det er for å unngå at folk smitter hverandre. Men det er jo kjipt ikke å kunne dra til Hovedøya, sier Nathalie Olsen.

Ketil Blom Haugstulen

Ketil Blom Haugstulen

To timer i kø

Ruter oppfordrer fortsatt passasjerer til å vurdere om reiser er nødvendige.

– Det gjelder å følge de generelle reiserådene fra Ruter, blant annet å holde avstand, ikke reise kollektivt hvis du ikke må og hvis du kan reise utenfor rushtid, så gjør det, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter Øystein Dahl Johansen.

– Med tanke på rådet om ikke å reise hvis man ikke må: Har dere vurdert å legge ned Hovedøya-ruten?

– Det har vært vurdert. Men det har ikke vært konkret vurdert. Det er fortsatt mulig å reise overalt, men hyppigheten til avgangene er redusert med 15 prosent.