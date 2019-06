Det meldte Oslo-politiet på Twitter klokken 17.43. Gassflasken som brant var tilknyttet anleggsarbeidet ved den nye Follobanen.

– Det brenner i en acetylen-flaske på anleggsområdet til Follobanen. Vi har nå skutt hull i flasken, men det brenner fortsatt. Etter hvert vil trykket bli mindre og faren for gasseksplosjonen vil avta. Vi skal nå la flasken få brenne seg tom, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt like over klokken 18.

Like før klokken 18.30 meldte poltiet på Twitter at situasjonen var avklart og at togtrafikken kan gå som normalt.

Brannen var i nærheten av Bispegata 12. Arbeiderne som befant seg på stedet da brannen brøt ut, evakuerte seg selv umiddelbart.

– Dette er jo en svært brannfarlig gass, og det er alltid en fare for at den kan eksplodere. Derfor har brannvesenet laget en sikkerhetsavstand på 300 meter. Dette berører også lokaltrafikken. Østfoldbanen og spor 21 og 22 ble derfor stengt, sier Stokkli.