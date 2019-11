To brødre dømt for drapsforsøk og grov kroppsskade i Oslo

Den ene broren, som i dag er 20 år, dømmes til seks års fengsel for to drapsforsøk. Det ene fant sted i Motzfeldts gate på Grønland i februar. En 18-åring ble knivstukket flere ganger. Han overlevde fordi kniven ikke traff vitale organer, ifølge tiltalen.

Den 18 år gamle broren dømmes til fengsel i ett år for medvirkning til grov kroppsskade i denne saken.

Sammenheng

Audun Braastad / NTB scanpix

Den andre hendelsen fant sted på Furuset senter i desember 2017. En ung mann ble knivstukket til sammen fem ganger – to ganger i brystet og en gang i magen, hoften og pannen. Han overlevde fordi han raskt fikk medisinsk behandling.

I denne saken var både 18-åringen, 20-åringen og deres eldre bror på 22 år tiltalt. Kun 20-åringen dømmes.

Begge de to sakene ses i sammenheng. De to fornærmede i sakene tilhører samme vennegjeng, som var i konflikt med brødrene.

Brødrene er født i Oslo, men har somalisk bakgrunn, ifølge Aftenposten.

Pågående konflikt

Konflikten førte til store problemer for 20-åringen og hans familie, blant annet trusler og vold mot flere av hans søsken. Drapsforsøket på Grønland var en konsekvens av dette, påpeker tingretten.

Dette kan imidlertid anses formildende kun i begrenset grad, fordi drapsforsøket skjedde uten noen konkret provokasjon fra fornærmede, slår retten fast.

Handlet i nødverge

Ved hendelsen på Furuset mener retten at 20-åringen handlet i nødverge fordi han forsvarte seg mot et angrep fra den fornærmede i saken. De mener at 20-åringen hadde rett til å forsvare seg, også med kniv.

– Det straffverdige består i at han fortsatte et livsfarlig angrep mot offeret etter at han – slik rettens flertall har vurdert det – hadde skaffet seg handlingsalternativer, slår retten fast.

Han får strafferabatt fordi han kun var 18 år da forholdene på Furuset fant sted, samt at det har gått to år fra denne hendelsen til dommen ble avsagt. Dermed dømmes han til seks års fengsel.

Straffefradrag

18-åringen som ble dømt til ett års fengsel for medvirkning til grov kroppsskade for knivstikkingen på Grønland, fikk betydelig straffefradrag fordi han var under 18 år da knivstikkingen på Grønland fant sted.

Dommen er en tilleggsdom til en dom fra lagmannsretten tidligere i høst for ran, grovt ran og oppbevaring av narkotika. 18-åringen har anket dommen.