– Jeg skjønner godt at folk har behov for å lufte hodet og bevege seg ute. Smittevernoverlegen har sagt at smittefaren er ytterst liten når man passerer hverandre på en tursti. Hold hodet kaldt, hjertet varmt, og følg reglene for å unngå smitte.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen på spørsmål om Oslo-folk fortsatt kan dra ut på tur.

Han understreker at situasjonen i Oslo er krevende.

– Vi har satt i gang strenge tiltak. Vi som sitter med ansvaret, må gjøre det vi kan for å komme ut av denne situasjonen. Og vi ser at folk holder seg til tiltakene. Det er bra. Da går dette raskere over, påpeker Johansen.

Bruk hansker og votter

Mange oslofolk lurer på hva man kan gjøre ute.

Hvor er det trygt å gå på tur? Og hva med alle treningsapparatene rundt omkring i byen. Kan de brukes nå? Eller skal vi holde oss unna?

– Ha på hansker når dere er ute og bruker apparatene, oppfordrer byrådslederen.

Rådet gjelder både lekeapparatene og treningsapparatene.

– Påse at barna har votter på seg, og at de holder avstand. Vær sammen med de samme vennene så langt det lar seg gjøre. Dette er ikke akkurat tidspunktet for å skaffe seg nye venner, sier byrådslederen, som også oppfordrer folk til å være kreative og bruke digitale løsninger.

Kobler av i Østmarka

Selv oppsøker Johansen ukjente perler i Østmarka når han skal koble av og lufte hodet.

– Jeg går inn i mine områder i Østmarka hvor jeg nesten aldri møter folk. Det finnes mange perler. Vær litt kreativ. Legg gjerne turen til eget nabolag, da slipper du å reise kollektivt, oppfordrer byrådslederen.

Han mener det er trygt å ta T-banen til utfartsstedene.

– Det er veldig lite folk på kollektive fremkomstmidler nå. Så det er greit å ta banen til slike steder, men hold avstand. Ikke gå på banen om du tror du ikke kan holde enmetersregelen, påminner Johansen.

Velg gjerne gang- og sykkelstier hvor det er lite folk, hvis mulig.

– Unngå folkemengder, og hold minst en meters avstand over alt. Det er mange koselige måter å hilse på hverandre på, på avstand. Noen viser hjertetegn, andre vinker, sier byrådslederen.

Noen stuer har stengt

Oslo kommune har ti sportsstuer i Oslomarka. Stuene er åpne i den grad vertskapet har klart å etablere gode smitteforebyggende tiltak.

– Men vi må gjøre oppmerksom på at her kan det komme endringer på kort tid, sier Johansen.

Regler for sportsstuene som holdes åpne, er de samme som for øvrige serveringssteder i Oslo.

– Man må ta hensyn til andre gjester ved å holde minst en meters avstand og ved å ha god håndhygiene. Det er ikke lov å flytte på bord og stoler. Stuene organiserer innesitting på en måte som gjør at man er innenfor regelverket. Gjester oppfordres til å sitte ute, sier byrådslederen.

På stuene vil det ikke være mat eller kaker for selvbetjening, med mindre det er innpakket. Han understreker at rådene er for folk som ikke er i karantene.

Fakta: Kommunens sportsstuer Lillomarka: Lilloseter er åpen. Linderudkollen, Sinober og Trollvannstua er stengt. Nordmarka sør: Finnerud og Ullevålseter er åpen. Tryvannsstua er stengt. Østmarka: Rustadsaga er åpen. Mariholtet har åpen kiosk. Sandbakken er normalt åpen i helgene, men det er ikke besluttet om den holdes åpen førstkommende helg. Stuene bruker kort eller andre kontaktløse betalingsløsninger, f.eks. Vipps.

Skimuseet og hopptårnet stengt

Det er fortsatt snø i store deler av Marka. Lørdagen var fin, og mange brukte dagen i skiløypa. Skiforeningen opprettholder løypeprepareringen inntil videre.

– Vi følger med på skitrafikken i Marka. Vi vurderer at det er såpass viktig at folk kommer seg ut, men skal det fungere, er vi avhengige av at folk følger rådene fra helsemyndighetene, sier Trine Rom Giving, kommunikasjonssjef i Skiforeningen.

Skiforeningen stengte de små serveringsstedene sine i forrige uke. Nå er også Løvlia stengt. Kikutstua, Skullerudstua og Vangen er foreløpig åpne, men leirskoletilbudet på Vangen er stoppet.

Tett dialog med vertskapet

– På disse stuene er det iverksatt tiltak etter pålegg fra helsemyndighetene. Vi er i tett dialog med vertskapet og følger hele tiden med på pålegg og råd fra myndighetene, sier Giving.

Kobberhaughytta og Sæteren gård i Nordmarka og Breivoll Gård ble stengt rett før helgen. Skjennungstua holdes åpen.

Skimuseet, hopptårnet og kafeen i Holmenkollen er stengt inntil videre.