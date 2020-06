Politiet undersøker gassgrill etter Munkerud-brann

Den kraftige brannen i en enebolig i Oslo mandag startet da beboerne grillet. Nå skal politiet undersøke gassgrillen.

Brannen i eneboligen utviklet seg kraftig. Men alle som bodde i huset ble evakuert. Terje Pedersen/NTB scanpix

Det brant så kraftig mandag at røyken kunne ses over store deler av Oslo. Alle nødetater og åtte brannbiler ble hentet inn for å hindre storbrann i nabolaget i Nordstrandveien på Munkerud.

To personer var i eneboligen der brannen startet, men begge kom seg ut i god behold.

Brannen skal ha startet da det ble grillet på eiendommen. Det ble mandag kveld pekt på gassgrillen som mulig brannårsak.

– Vi har avhørt fornærmede og holder nå på å gjøre krimtekniske undersøkelser, sier Lene Moen, avsnittsleder for etterforskning i Oslo-politiets enhet øst.

Moen bekrefter at politiet undersøker gassgrillen.

– Hva som konkret er årsak til brannen, er det for tidlig å si noe om, men grillen var i bruk da brannen startet. Vi gjør undersøkelser og vi vil hente inn branntekniske eksperter, opplyser etterforskningslederen.

Torsdag ble det gjort undersøkelser på branntomten. I neste uke regner politiet med å vite hvor brannen startet og hva som var brannårsak.