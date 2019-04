1. desember gikk Astrid Søgnen (67) av som utdanningsdirektør mot sin vilje etter å ha vært i stillingen i 20 år.

Kari Andreassen (50) har siden da vært konstituert som utdanningsdirektør, men hun har ikke søkt stillingen på permanent basis.

Det var 13 søkere til stillingen som utdanningsdirektør, med ansvar for rundt 15.000 ansatte og 90.000 elever. Seks personer trakk seg, og to fikk etterkommet ønsket om å bli unntatt offentlighet.

Fakta: Dette er søkerne Stempher, Jacqueline (29), artist. Ramakrishnan, Muniarajan (33), assistant professor. Gaarder, Thorbjorn (63), chief credit officer. Khan, Fazan Ali (28), kundebehandler. Flatseth, Ireneusz (53), lærer. Vinje, Kristin (55), visedekan. Ali, Hamayun (27), pedagogisk leder. Stenberg, Marianne Mette (53), rektor. Sethurupan, Nadarajah (40), frilansjournalist. Haugen, Inga Britt Kjellevold (57), seksjonsleder. Gran, Hilde (57), avdelingsdirektør. Unntatt offentlighet (mann) Unntatt offentlighet (kvinne)

Etter det Dagsavisen erfarer, skal Marte Gerhardsen ha vært den ene av disse to.

Gerhardsen er nå direktør for divisjon Analyse og samfunn i Helsedirektoratet, der hun startet for et knapt år siden. Før det ledet hun venstresidens tenketank, Tankesmien Agenda, i fire år etter oppstart i 2014.

Tidligere har hun blant annet vært divisjonsdirektør i DNB og generalsekretær i CARE Norge.

Avgjørelsen kommer trolig ikke før etter påske, ifølge avisen.