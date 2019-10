Se for deg å vandre gjennom frodige lunder, grønne blomsterenger og tettgrodde skogsstier – midt i Oslo sentrum. At den enkleste og raskeste veien fra sentrumsgryten og ut til havnen er gjennom en langstrakt, bilfri og grønn hagegate.

Fullt mulig, mener arkitekter fra Grape Architects og Studio Oslo Landskapsarkitekter.

Som et svar på MDGs medieutspill rett før valget om å plante 100.000 nye trær i Oslo, har de to arkitektkontorene nå gått sammen og laget et forslag som innebærer å forvandle Kongens gate, som strekker seg fra Stortorvet til Akershusstranda, til en grønn hage.

Arkitektenes motivasjonen er å vise et eksempel på grønn byutvikling som både ruster byen mot ekstremvær og skaper rekreasjonsområder og sosiale møtesteder.

Mangler gode forbindelser

Kongens gate var er naturlig valg for arkitektene da den er en av få gater som forbinder Oslo sentrum med fjorden.

– Oslo sentrum mangler tydelige akser mellom nord-sør, som knytter Kvadraturen bedre sammen med resten av sentrum, sier daglig leder Christine Grape i Grape Architects.

Kongens gate er også trukket frem av Oslo kommune som en prioritert forbindelse i prosjektet Bilfritt byliv.

– Å satse på et bilfritt sentrum bør handle om mye mer enn bare å fjerne biler, sier Grape.

Hun mener Bilfritt byliv-prosjektet også bør handle om grøntområder, håndtering av vann ved store regnskyll, biologisk mangfold, rekreasjon og om å skape sosiale møteplasser.

– Dette prosjektet viser hvordan byrommene kan se ut etter at biltrafikken er redusert og gateparkering fjernet. Prosjektet ønsker også å utfordre hvordan «bynatur» ser ut, at det er mye mer enn trær som er kunstig dyrket frem på planteskoler.

Mer identitet til Kvadraturen

I tillegg til å være en sentral forbindelse mellom Oslo sentrum og havneområdet mener Grape det er et stort behov for å gjøre Kvadraturen grønnere.

– Området er i dag preget av harde og grå flater. En forgrønning av Kongens gate vil kunne være starten for oppblomstringen av en bydel som har behov for revitalisering og flere beboere, sier Grape.

Hun beskriver Kvadraturen som en bydel det er vanskelig å orientere seg i, fordi det er vanskelig å skille en gate fra en annen, og hun tror en grønn forvandling vil kunne gi gatene større grad av identitet og variasjon.

I arkitektenes forslag ser de for seg Kongens hage som en sekvens av forskjellige landskapsrom, en slags «opplevelsesåre» med lunder, enger og skogsstier som åpner seg til en grønn park ved Akershus festning.

Løse vannproblemer

Forslaget har også et praktisk og kostnadsbesparende aspekt. Arkitektene tror nemlig at en slik ombygging vil kunne bidra til å løse problemet med overvann og flom ved store regnskyll i Oslo sentrum.

– Klimaendringer gjør at været blir mer uforutsigbart, med økt ekstremvær og nedbør. Slik som byen er bygget i dag, med mye harde flater, lite vegetasjon og et overbelastet vann- og avløpsnett, er det store utfordringer knyttet til å håndtere overvannet lokalt, sier Grape.

Vannskader etter store regnskyll koster mer enn 1 milliard kroner i året, ifølge Finans Norge. Og det er ikke lenge siden sist et kort, men intensivt uvær førte til store skader i Oslo. I juni førte en svært kraftig regnbyge til et hundretall skader i hovedstaden. Og i begynnelsen av august meldte de største forsikringsselskapene om 174 skademeldinger etter et kraftig uvær.

– Ved å tilrettelegge bedre kan vannet bli brukt som en ressurs i landskapet, til vanning av planter, vannspeil og annen aktivitet. Plantefeltene vil også fungere som et naturlig rensesystem av overvann før det renner ut i fjorden, og vannkvaliteten blir opprettholdt, sier Grape.

– Spennende initiativ

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), er positiv til arkitektenes forslag om å forvandle Kongens gate til en grønn hage.

– Dette er et utrolig spennende initiativ. Kombinasjonen med trivelige bilfrie områder og mer natur i byen er midt i blinken for Oslo sentrum. Dette er noe vi politikere så absolutt bør se nærmere på, sier hun og legger til:

– Det er nødvendig med flere store og små grep fremover for å skape et triveligere sentrum med mer byliv og mer grønt.

Oslo kan bli verdens grønneste

Ifølge et verktøy kalt Treepedia, utviklet av forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), ligger Oslo på annenplass på listen over de grønneste storbyene i verden.

Verktøyet baserer seg på noe som kalles Green View Index, som samler informasjon fra Google Street View og sammenligner ulike byer opp mot hvor grønne gater de har.

I Kongens gate-prosjektet har Grape Architects samarbeidet med Nima Darabi, som er ekspert på kunstig intelligens, for å undersøke hva som skal til for å gjøre Oslo til verdens grønneste by.

Sammen har de funnet ut av ved å gjøre tilsvarende grep også tre andre steder i byen, vil Oslo kunne bli verdens grønneste by.