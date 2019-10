Clemenskirken var en av Oslos to sognekirker i middelalderen. I dag ligger ruinene etter kirken vakkert tilgjengelig for alle rett nedenfor stedet der trikken i dag svinger mot Ekeberg.

Frem til midt på 1990-tallet lå den bortgjemt under Loenga bro.

Nedgravd og glemt

En by blir til der veier møtes, og i middelalderen vokste Oslo frem der landeveien møtte sjøveien. Det gjorde Oslo til en viktig havneby rundt 1000-tallet. Det la grunnlaget for at byen ble kirkens viktigste by på Østlandet og Norges hovedstad i middelalderen.

Etter en bybrann i 1624 bygget kong Christian 4. en ny og tryggere by innunder festningen på den andre siden av Bjørvika og tvangsflyttet borgerne over dit. Etter hvert ble den fraflyttede og utbrente middelalderbyen Oslo overdekket med jord som erstatning for festningens jorder. By og land «byttet plass». Deretter forsvant bevisstheten om det første bysamfunnet, og «Oslo» ble bare en av Christianias mange forsteder.

Veiløpene levde dog videre og ble etter hvert både lengre og bredere. Da jernbanen kom midt på 1800-tallet, ble også disse samferdselsårene planlagt både gjennom og over den glemte middelalderbyen.

Gjenfunnet konflikt

Rundt 1850 ble imidlertid de første ruinene fra det første Oslo funnet under jordlaget. Fra da av har det vært en utfordring å kombinere gjennomkjøring med det å få tilbake Oslos første bysamfunn.

For mellom stadig flere nye jernbanelinjer og veiløp kom restene etter det gamle bysamfunnet frem igjen i dagen, og arkeologer ga den gjenfunne byen tilnavnet «Nordens Pompeii». Ruinene som ble avdekket, lå spredt mellom veier og jernbane. Det var vanskelig å danne seg et bilde av et helt bysamfunn.

Det ble enda verre da det ble tillatt for alle i Norge å kjøpe bil etter 1960. De gamle veiløpene ble da for trange for den økte trafikken. Som så ofte før var samferdsel viktigere enn historie. Derfor ble det i 1963 bygget en firefelts motorveibru over til Mosseveien, rett over restene etter Clemenskirken. Den fikk navnet Loenga bro.

Fakta: Tidslinje: Ca. år 1000: Havnebyen Oslo blir til der landeveien møter sjøveien Etter 1624: Veiløpene består når middelalderbyen legges under jord og glemmes Fra 1800-tallet: Middelalderbyen blir gjennomkjøringsområde for vei og jernbane 1963: Loenga bru bygges for å lette gjennomkjøringstrafikken i Gamlebyen 1996: Ekebergtunnelen medfører at Loenga bru kan rives og Bispegata snevres inn 1997: Krysset Oslo Gate / Bispegata får tilbake navnet «Oslo torg» 2010: Oslo bystyre vedtar enstemmig at Oslo torg skal gjenskapes etter trafikksanering 2019: Lokale bussruter opprettholdes og en ny trikkelinje bygges tvers over Oslo torg

Loenga bro et vendepunkt

De store tunnelene som ble planlagt på 1980-tallet, ville gjøre det mulig å fjerne gjennomkjøringstrafikken i Gamlebyen. Det tente nytt håp om å få til en tydeligere middelalderby i Oslo. På 1990-tallet lanserte arkeolog Erik Schia og samarbeidsprosjektet Miljøbyen Gamle Oslo tanken om å forsøke å få tilbake sammenhengen mellom de enkelte ruinene i middelalderens gamle byområde.

Ikke minst forsto miljøvernminister Sissel Rønbeck verdien av å gjenerobre en slik helhet. Hun fikk prioritert riving av den nå unødvendige Loenga bro over kirkeruinen. Og det skjedde. I løpet av 1996 ble Loenga bro revet for å gjenskape en sammenheng mellom middelalderbyens ruinområder.

En logisk tilbakebetaling

Rivningen av Loenga bro ble en kraftig vekker for Oslo, som nå begynte å forstå at det faktisk var mulig å få tatt tilbake helheten i sitt første bysamfunn. Da Clemenskirkens ruiner var befridd for broen tett over seg, ble arrangementet «Historien tilbake» en vakker markering i desember 1996. Året etter fikk krysset Bispegata/Oslo gate navnet «Oslo torg», samtidig som Bispegata ble gjort adskillig smalere.

Og bevisstheten økte. Kloss inntil Mariakirken hadde jernbanen plassert en rekke lastespor. På 1980-tallet kjøpte kommunen området og skapte det om til Middelalderparken med vannspeil til byjubileet i år 2000. Da ble også terrenget rundt Clemenskirken åpnet slik at ruinen ble liggende fritt.

Tunnelinvesteringene ga avkastning

Helt i tråd med forståelsen av en gjenskapt middelalderby har Bane Nor lovet å rehabilitere Middelalderparken når arbeidene med Follobanetunnelen gjennom Gamlebyen er ferdig. Et torg er det sentrale punkt i enhver by. Derfor bestemte bystyret enstemmig i 2010 at torget i Oslos gamle middelalderby skulle gjenskapes ved enden av Bispegata når den ikke lenger var en gjennomkjøringsvei. De store milliardinvesteringene staten har gjort for å få Oslos trafikk over i tunneler, har også vært et lykkelig grep for å få frem den gamle middelalderbyen, slik at vi kan få en opplevelse av helheten i det første Oslo.

Men igjen vurderes visst samferdsel å være viktigere enn byhistorien. For av hensyn til lokal trafikkavvikling har Oslo valgt å opprettholde lokalbusstrafikken tvers over Oslo torg. I tillegg bygger man nå en ny og unødvendig trikketrasé opp Dronnings Eufemias gate/Bispegata og tvers over torget. Dette reduserer vår mulighet til å oppleve helheten og sammenhengen i det første Oslo, «Nordens Pompeii».