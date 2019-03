En fredag kveld i slutten av februar i fjor blir en sivil politibil forbikjørt av en kvinne i 20-årene ved Alnabru i Oslo. Politibetjentene starter en fartsmåling på bilen som kjørte i retning Gardermoen. Gjennomsnittsfarten ble målt til 136 km/t før kvinnen blir stoppet.

Grensen på førerkortbeslag i 80-sone er 116 km/t. Dermed må kvinnen levere fra seg førerkortet på stedet.

I mai i fjor ble hun dømt til fengsel i 16 dager i Nedre Romerike tingrett. Hun mistet samtidig førerkortet i ti måneder. Ifølge dommen måtte hun kjøre opp på nytt for å få tilbake lappen.

Tilbake på samme sted

Natt til lørdag i forrige uke er den samme politimannen som stoppet kvinnen for litt over ett år siden, på jobb igjen i Oslo-trafikken. Også denne gangen kjører han en sivil politibil. Han blir igjen forbikjørt av en kvinne ved Alnabru. Nøyaktig på samme sted som for ett år siden.

– Overraskelsen ble relativ stor da tjenestemannen kjente igjen sjåføren som satt bak rattet. Han konfronterte kvinnen som etter hvert kjente igjen politimannen. Hun unnskyldte seg med at hun kjørte for fort fordi hun måtte på do, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Denne gang blir farten målt til 129 km/t. Dermed må kvinnen levere fra seg førerkortet som hun hadde fått tilbake seks uker i forveien.

Kvinnen er nå anmeldt for forholdet og risikerer igjen å bli tiltalt for overtredelse av fartsgrensen.

– Skremmende

Politioverbetjent Grønli er oppgitt over denne saken.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

– Det er veldig skremmende at hun ikke har lært noe som helst av det hun har vært igjennom tidligere. Det er også skremmende at det finnes sjåfører med slike holdninger i trafikken.

– Bør straffen for råkjøring være høyere?

– De fleste vil nok dra lærdom av en slik reaksjon som sjåføren i denne saken fikk i mai. For de aller fleste er en periode på ti måneder uten førerkort ganske lang. Straffen er kanskje for mild for dem som ikke tar lærdom av slikt. Det er bekymringsfullt, svarer Grønli tørt.

– Hvordan kan politiet stoppe bilførere med slike holdninger?

– Vi tar førerkortbeslag på stedet, noe som er gjort i denne saken. Og så blir den en påtalemessig vurdering der politijuristen vil vurdere saken. Denne vurderingen er ikke klar ennå.

Grønli har også tidligere uttalt i Aftenposten at politiet ser at enkelte unge førere har en lemfeldig holdning til trafikksikkerheten.

– Denne saken er enda et eksempel på akkurat dette.