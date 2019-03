Rett før 19.30 kunne Oslo-politiet melde at brannen i Kyrre Grepps gate var slukket. Totalt åtte personer ble evakuerte, men ingen er fysisk skadet. Røykdykkere har søkt gjennom alle leiligheter, og har ikke gjort noen funn.

Politiet meldte først om brannen klokken 18.50. Flere leiligheter var da overtent. Det ble iverksatt evakuering av flere oppganger.

I en innledende fase visste ikke politiet hvor mange som bodde i bygården, eller hvor mange som befant seg i bygningen da det tok til å brenne. I en Snapchat-video Aftenposten har sett, står flammene flere meter ut av et vindu i andre etasje.

– Vi er fortsatt i en akuttfase, hvor brannvesenet jobber med å redde liv og slukke brannen. Vi har grunn til å tro at det fortsatt befinner seg folk i bygården, sa operasjonsleder Gudmund Stokkli i Oslo-politiet klokken 19.10.

Signe Dons

– Vi tror brannen skal ha startet i andre etasje, så har den spredt seg kraftig til tredje etasje. Brannvesenet melder nå at de har klart å slå ned flammene i andre og tredje etasje. Samtidig har brannen spredt seg til loftet, sier Stokkli.

OBRE rykket ut med store styrker på Torshov. Totalt har ni brannbiler vært i sving.

– Det vi vet pr. nå er at det er en svært kraftig brann og at det brenner i leiligheter over flere etasjer. Vi har store styrker på stedet, som akkurat nå jobber med å forsikre seg om at ingen er i fare, sa stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) like før klokken 19.

OBRE melder på Twitter rundt kl. 19.30 at brannen i andre og tredje etasje er slukket. De jobber med å komme seg inn på loftet for å undersøke situasjonen der

Innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat melder at brannen er slokket i 2. og 3. etasje. Vi jobber nå med å komme oss inn på loftet. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) March 18, 2019

Alle nødetater er på stedet. Det brenner kraftig på stedet. Vi er i gang med og evakuere aktuell oppgang og nabooppgangene. Brannvesenet har startet slukking. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 18, 2019