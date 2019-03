Det pågår evakuering av flere oppganger, og det er bekreftet brann i «flere leiligheter» i Kyrre Grepps Gate, skriver politiet på Twitter.

Politiet vet fortsatt ikke hvor mange som bor i bygården, eller hvor mange som befant seg i bygningen da det tok til å brenne.

– Vi er fortsatt i en akuttfase, hvor brannvesenet jobber med å redde liv og slokke brannen. Vi har grunn til å tro at det fortsatt befinner seg folk i bygården, sier operasjonsleder Gudmund Stokkli i Oslo-politiet klokken 19.10.

Politiet meldte om brannen klokken 18.50.

– Vi tror brannen skal ha startet i andre etasje, så har den spredt seg kraftig til tredje etasje. Brannvesenet melder nå at de har klart å slå ned flammene i andre og tredje etasje. Samtidig har brannen spredt seg til loftet, sier Stokkli.

OBRE melder at de har store styrker på Torshov.

«Vi har ni brannbiler på vei til brannstedet. Vi har startet slukking utenfra, og sender røykdykkere inn nå», skriver OBRE på Twitter.

– Det vi vet pr. nå er at det er en svært kraftig brann og at det brenner i leiligheter over flere etasjer. Vi har store styrker på stedet, som akkurat nå jobber med å forsikre seg om at ingen er i fare, sier stabsjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) like før klokken 19.

– Vi vet ikke hvor mange som finner seg i bygården og hvor brannen skal ha startet, sier Hovtun.

Saken oppdateres.

Alle nødetater er på stedet. Det brenner kraftig på stedet. Vi er i gang med og evakuere aktuell oppgang og nabooppgangene. Brannvesenet har startet slukking. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 18, 2019