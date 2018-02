Oslo-ordfører vil vurdere Stein Erik Hagens lyskunst

– Før jeg har noen klar mening om dette treet spesielt, vil jeg gjerne ha innspill fra folk i byen, samt de som bor i området om hva de synes om Hagens forslag, sier Borgen til Aftenposten og legger til:

– Det er alltid flott med initiativ og forslag. Disse bør vurderes nøye og i dialog med både befolkningen og forslagsstiller.

Et 18 meter høyt og 18 meter i diameter stort lysende tre kan havne i en Oslo-park om milliardær og investor Stein Erik Hagen får det som han vil.

Ifølge Dagens Næringsliv har Hagen punget ut «flere millioner» for en versjon av installasjonen «The Tree of Ténéré».

Et team på ti kunstnere skal være i full gang med å bygge et lysende tre med 40.000 kunstige blader og 200.000 LED-lys. Originalen ble vist under Burning Man-festivalen i Nevada i USA i fjor, noe som altså skal ha begeistret den kunstinteresserte Hagen stort.

Vil vurdere kunsten

Oslos ordfører, Marianne Borgen, er ikke avvisende til å stille kommunal grunn til disposisjon. Men hun ønsker å høre folks mening om Hagens initiativ. Borgen presiserer at hun ikke kjenner til saken utover medieoppslagene.

– Vi er opptatt av utendørs kunst og å gjøre det hyggelig og trivelig i våre parker og uterom, sier Borgen.

Hagen sier til DN at Sofienbergparken er et «morsomt forslag» for kunstverkets eventuele plassering. Han skal selv være villig til å sørge for drift og vedlikehold.