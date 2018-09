Det var i fjor sommer at vannsklien i det kommunale Frognerbadet ble stengt for nødvendig vedlikehold av det 36 år gamle anlegget.

Da var planen at vannsklien skulle rehabiliteres etter mange år med forfall, og Oslo kommune hadde fått et pristilbud på 600.000 kroner for jobben.

Høsten 2017 ble planene revidert på nytt: Nå ville byrådet rive den gamle vannsklien og bygge en ny på samme sted, noe som ble forklart med at anlegget var i dårligere stand enn først antatt.

Skulle ha «stram kostnadsstyring»

For 12,5 millioner skulle det også settes opp nye lekeapparater og benker i området, og byrådet krevde at prosjektet skulle ha «stram kostnadsstyring». Planen var at det hele skulle stå ferdig til årets badesesong, men det har ikke skjedd.

– Kultur- og idrettsbygg gjennomførte vinteren 2017 en anbudsrunde med sikte på å bygge en sklie før sommeren 2018, men da det kun ble mottatt ett tilbud som hadde forbehold om ferdigstillelsesdato, ble konkurransen avlyst. I tillegg lå prisnivået over det bystyret hadde bevilget, skriver kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen Kultur- og idrettsbygg (KID) i en e-post.

Dette har bidratt til en kraftig kostnadsøkning. Bystyret ga i sommer klarsignal til at kommunen kunne bruke 23,1 millioner kroner på å bygge ny vannsklie – 10,6 millioner mer enn planlagt.

Beløpet fremkommer i budsjettdokumenter og oppdragsbrev sendt mellom KID og byrådsavdelingen.

Venter på rivetillatelse

Arbeidet har fremdeles ikke startet, og den gamle vannsklien har nå stått ubrukt siden sommersesongen 2016 var over. Det tomme landingsbassenget er nå fylt med vissent løv og ugress.

Fakta: Dette er arbeidet som skal utføres: Riving av eksisterende sklieanlegg

Fundament

Trappetårn

Bæresystem for skliene

Vannsklien skal ha minimum to løp: Ett til barn og ett til ungdom/voksne med tilhørende landingsbasseng

Renseanlegg

Pumpekum til offentlig avløp til spillvannsledning

Utforming av omkringliggende område Kilde: Oslo kommunes tilbudskonkurranse

Kultur- og idrettsbygg forklarer den manglende fremdriften med at entreprenøren som skal rive venter på tillatelse fra Oslo kommunes plan- og bygningsetat.

– Konkurransen om å levere anbud på nytt sklieanlegg er nå i ferd med å avsluttes, og vi tar sikte på å inngå kontrakt med leverandør i løpet av medio/ultimo oktober, skriver Berg Jensen.

Aftenposten har ikke fått anledning til å intervjue de ansvarlige for prosjektet i Kultur- og idrettsbygg.

Skal erstatte trippel sklie fra 1982

Den triple vannsklien som nå skal rives sto klar til bruk sommeren 1982 og kostet den gang to millioner kroner – noe som tilsvarer rundt seks millioner kroner i dagens kroneverdi.

Sklien er 110 meter lang og har en høydeforskjell på elleve meter, og med hjelp fra pumper som pøste ut 3500 liter vann i minutter, kunne badegjestene angivelig komme opp i hastigheter på 30–40 kilometer i timen.

Dagens anlegg har vært driftet av private aktører, som tok betalt ti kroner pr. tur. Det nye anlegget skal være gratis for Frognerbadets gjester, ifølge byrådet.

Vil koste mer enn Skandinavias største vannpark bruker på ett år

Bø Sommarland er Skandinavias største vannpark og har 33 års erfaring med å bygge utendørs vannattraksjoner.

Parken bruker i år 16 millioner kroner på investeringer og vedlikehold, en sum som inkluderer byggingen av en 160 meter lang flerdimensjonal vannsklie. Denne er én av ti av tilsvarende type i verden, og vannparkens ledelse har omtalt attraksjonen som «overraskende dyr» overfor lokalavisen Varden.

Direktør Rene Langeveld Sas ønsker ikke å kommentere Frognerbad-prosjektet spesielt, men sier at det er mange faktorer som kan påvirke hva det koster å bygge en vannsklie.

– Det er litt som å bygge et hus. Det kommer an på hvilke materialer man bruker, hvor den skal plasseres og hvor mye infrastruktur som finnes fra før.

Langeveld Sas opplyser at det er begrenset hvor mange aktører som tilbyr denne typen byggeprosjekter.

– Vannsklier bygges typisk opp basert på et etablert konsept fra en leverandør. Deretter tilpasses dette til de lokale forholdene, sier han.