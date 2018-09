Lager eget kontor for utendørsarrangementer i Oslo

Før sommeren la Oslo kommune frem en arrangementsstrategi. Et mål er at det skal skje mer utendørs i byen. De som arrangerer, har derimot uttrykt frustrasjon over at det er vanskelig å forholde seg til kommunen.

Man kan risikere å måtte forholde seg til opptil 40 forskjellige kontaktpersoner og etater.

Én enhet for arrangører

Dette skal nå endre seg, for i onsdagens oslobudsjett foreslås det å bruke fire millioner kroner årlig på et eget arrangementskontor.

– De som ikke lykkes med arrangementet sitt, sier at det er vanskelig å navigere i Oslo kommune. Man leier grunnen ett sted, og får skjenkebevilling et annet sted. Så har du politi, kollektivtrafikk, bydelsoverlegen og servering av mat, mens noen skal ha tilskudd over kulturbudsjettet. Og så videre og så videre, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Hun forstår de som har vært frustrerte.

– Det er mange steder man skal vite om og mange steder man skal søke. Det viktigste for oss er å forenkle dette slik at det blir én dør inn til kommunen. Noen skal jobbe med dette og også skape en digital løsning. Poenget er å få én enhet som kan samle erfaring og veilede arrangørene, sier Hansen.

Denne enheten skal ligge under kulturetaten.

Eminem på Voldsløkka i sommer: «Han gjør ingen forsøk på annet enn å tilfredsstille sitt publikum. Det holdt akkurat».

Eminem-konsert ga 80 millioner kroner

I sommer arrangerte Peer Osmundsvaag og hans firma Atomic Soul konsert med Eminem for 55.000 mennesker på Voldsløkka.

– Hvor mange etater var involvert?

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan ganske kjapt orientere meg med mine kontakter, men selvfølgelig er det et stort system man skal gjennom. Dette vil bli enklere og mer effektivt nå. En god investering, sier Osmundsvaag om det nye kontoret.

På oppdrag fra arrangøren har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) analysert de direkte, indirekte og såkalt induserte ringvirkningene av Eminem-konserten. Konklusjonen sier 80 millioner kroner i økt verdiskapning.

Tallet kommer fra de 78 prosent av de besøkende som kom utenbys fra, og det de la igjen på blant annet billetter og kjøp av merch, mat og drikke. I tillegg regner man inn hotellovernattinger og annet konsum, pluss effekten av en estimert ekstra sysselsetting på 100 årsverk.

– Kultur handler om følelser, men dette viser at det er en annen side ved kultur som er god for den lokale næringen også, sier Peer Osmundsvaag.

– Dette er gode tall for Oslo. At folk som bor her ikke bare har en god kulturopplevelse, men at kommunen også sitter igjen med inntjening, arbeidsplasser og skatt, er greit å vite, sier Rina Mariann Hansen.

Madrugada klar for hjemmebanen i Oslo. I juni kommer de til Pipfest i Sofienbergparken, rett ved der bandets avdøde gitarist Robert Burås bodde.

Flere store arrangement på gang

Det nye arrangementskontoret skal også sørge for færre misforståelser når man nå tar i bruk stadig flere områder og parker i byen til konserter. Som Aftenposten tidligere har skrevet om, vil man neste sommer ha tre aktører som sannsynligvis arrangerer store konserter:

Atomic Soul (Voldsløkka og Sofienbergparken), festivalen Tons of Rock (flytter til Ekebergsletta) og LiveNation (Voldsløkka, Ekebergsletta, kanskje Valle Hovin).

I et debattinnlegg i Aftenposten mandag var Rødt-politiker Terje Skaufjord kritisk til at Atomic Souls Pipfest har fått lov til å flytte til Sofienbergparken på Grünerløkka.

Byråden er uenig.

– Jeg ønsker å bruke parkene til dette, men det viktige er at vi deler på hvor man er vertskap for de store arrangementene. Hadde det vært noe i Sofienbergparken hver helg, ville det så klart blitt for mye. Det er derfor vi er opptatt av å fordele dette rundt om i byen, sier Rina Mariann Hansen.