Politet skal nå ha kontroll på kniven som trolig ble benyttet, ifølge en melding på Twitter. De skriver videre at den mistenkte er kjørt arrest, og vil bli avhørt.

Vektere på stedet fikk tak i personen som politiet mener står bak angrepet. En person er kjørt til sykehus. Ifølge VG er personen alvorlig skadet.

Etter det Aftenposten får opplyst skjedde knivstikkingen på et tog som skulle til Jaren klokken 15.22, like før avgang. Spor 15 og 16 på Oslo S ble umiddelbart stengt etter hendelsen.

TV2 har snakket med et vitne som sier knivstikkingen skal ha skjedd like utenfor toget, og at den skadede personen ramlet inn på toget. Politiets innsatsleder på stedet sier derimot at de er ganske sikre på at knivstikkingen skjedde inne på toget.

– Vi har fått kontroll på den antatte gjerningspersonen og jobber med den tilskadekomne og med vitner. Vi antar at én person er skadd, men sjekker om det kan være flere skadde, sier Jøkling.

Ifølge operasjonslederen var det tilløp til panikk på stedet.

En person er trolig knivstukket inne på et tog på Oslo S. Vedkommende blir kjørt sykehus med ukjente skader. Ved hjelp av vektere på stedet, har vi nå kontroll på formentlig gjerningsperson. Vi foretar undersøkelser på åstedet, snakker med vitner med mer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 12, 2018

Ingen forsinkelser

Ifølge NSB skal hendelsen ikke har ført til forsinkelser for andre enn de som var på det aktuelle toget.

– Som følge av hendelsen ble det aktuelle toget innstilt, og de som var ombord kunne ta neste tog. Vi har også måttet gjøre noen sporendringer. Det skal ikke være noen andre forsinkelser, sier Gina Scholz, pressevakt i NSB.

Ifølge politiet på Twitter skal spor 16 være stengt inntil videre, og det aktuelle toget holdes igjen der.

