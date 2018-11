Mye har skjedd siden Oslos første badstuflåte kom på plass i 2016.

– Den første flytende badstuen ble en gigantisk suksess, forteller styreleder i Sørengas badstu- og helårs badeanstalt, Sverre Jervel.

I fjor hadde badstuen bygget av drivved ventelister på opp til to måneder.

For å komme nærmere sitt mål om badstu til folket, bestemte foreningen seg for å bygge en ny.

Mandag innvies den arkitekttegnede badstuflåten Skarven.

Badstu til folket

Folk i Oslo har trykket konseptet med flytende badstu til sitt hjerte, ifølge aktørene på markedet. Det startet i 2016 med badstuflåten Måken, bygget på Hovedøya av det man fant i vannkanten.

Deretter kom Kok Oslo med sin badstuflåte med motor. Også de med stor suksess.

To nye flytende badstuer skal være under oppføring. Kok Oslo utvider, og entusiaster på Kongen Marina i Frognerkilen skal også være i gang med et prosjekt.

I tillegg finner man også tre saunaer i det midlertidige prosjektet Salt på Vippetangkaia.

– Badstu-kultur har endelig kommet for fullt i Norge. I Finland, Russland, Danmark er saunakulturen godt etablert. Nå ser det ut til at det blir populært i Sverige og Norge også, sier Jervel.

– Det er det vi ønsker og jobber for, legger han entusiastisk til.

Han mener helårsbading er en trend som er kommet for å bli.

– Vi har ingen tradisjon for helårsbading her i Norge, men nå kommer det. Det er veldig mange unge mennesker som benytter seg av tilbudet.

På Facebook har de bikket 5000 medlemmer.

Oslos indre havn var en møkkete pøl. Hvordan kunne akkurat dette bli landets kuleste sted for badstubading?

Fakta: Sørengas badstu og helårsbadeanstalt Badstuen Måken ble bygget av en gjeng anarkister som brukte materialer de fant langs vannkanten.

Den flytende badstuen ble fortøyd i Oslos indre havnebasseng. Der fikk de raskt beskjed av Oslo kommune om at det måtte søkes.

Siden dette ikke var helt i anarkismens ånd gikk de sammen Utenriksdepartementets Isbadeklubb, og i 2016 ble Sørengas badstu og helårsbadeanstalt etablert.

Måken ble etter hvert så populært at de forrige vinter hadde flere måneders ventetid.

De ønsket seg en ny badstu og satte i gang en arkitektkonkurranse blant sine medlemmer. De fikk inn 60 forslag.

Anna Zeuthen Andersen og Audun Stjern vant, og badstuen ble bygget på en verft i Danmark.

Den nye flåten har fått navnet Skarven.

Man kan booke hele Skarven i to timer for 1800 kroner, eller benytte drop-in som koster 150 kroner pr. person.

Fakta: Helårsbading i Oslofjorden På begynnelsen av 1800-tallet mente leger i England at sjøvann hadde en stor helseeffekt. Ryktet spredte seg og det ble en trend. Rundt 1820 fikk man øyene opp for dette i Norge.

I Oslo gikk grosserer Ernst Young til anskaffelse av en såkalt bademachine. Den var bygd på en lekter som lå omtrent der Havnelageret ligger i dag.

Bading ble populært, og snart hadde Oslo 13 badeanstalter i indre havnebasseng. Det var egne bad for menn, kvinner, studenter og militære. Det var til og med et eget bad for hester.

Badebevegelsen ble sterkt hemmet av forurensningene i etterkrigstiden, men fra 1970-årene ble det gjort store anstrengelser for å rense fjorden. Fra omkring 2010 ble havnebassenget friskmeldt.

Oslo kommune har nå bygget et landanlegg ved Operastranden der byens flytende badstuer skal samles.

Per i dag er det to aktører med flytende badstu: Kok (kommersiell aktør) og Sørengas badstu og helårsbadeanstalt (ideell aktør). Kilde: Sørengas badstu og helårsbadeanstalt

Holdbar og miljøvennlig

– Vi så at vi måtte utvide og satte i gang en arkitektkonkurranse blant medlemmene. Vi fikk inn 60 forslag, sier Jervel.

Bak vinnerforslaget står arkitektene Anna Zeuthen Andersen og Audun Stjern. Paret er selv ivrige isbadere og synes det var et morsomt prosjekt.

– Det har vært en helt perfekt oppgave for oss. Vi bader året rundt og håper det blir flere slike badstuflåter – også lenger ut i fjorden.

De har vært opptatt av miljø og bærekraft da de tegnet flåten. Skarven er bygget i varmebehandlet furu. En løsning som unngår bruk av kjemikalier og som er svært holdbar.

Den nye badstuflåten er finansiert ved hjelp av inntekter fra den gamle badstuflåten og ved bidrag fra Sparebankstiftelsen.

Mandag skal den nye badstuen til foreningen døpes av biskopen i Oslo. Samtidig skal et landanlegg, en fast kai der badstuflåtene kan ligge fortøyd, åpnes ved snorklipping av Oslos ordfører.

– En trend som har kommet for å bli

Men kan det bli for mange om badstu-beinet? Jervel tror ikke det.

– Vi synes det er helt utmerket med mange aktører. Vi er en ideell organisasjon som skal fremme helårsbading og alle disse badstuene bidrar til det. Vi synes det er veldig morsomt.

Kristin Lorange, daglig leder i Kok Oslo, er enig.

– Vi ser egentlig ikke på hverandre som konkurrenter, vi har begge samme visjon: å skape økt badekultur i fjorden året rundt. Og dermed tror jeg vi styrker hverandre, skriver Lorange i en tekstmelding.

– Vi har alle stor tro på at badstue- og isbadekulturen i Oslo vil fortsette å vokse en god stund til.

Jervel tror alle kan bli hekta på helårsbading.

– Det er jo som narkotika, det er virkelig avhengighetsskapende, sier styreformannen som selv har begynt å bade hver morgen det siste halve året. Vi hadde en finsk lege på besøk her som fortalte at det som skjer er at det frigjøres endorfiner i kroppen når man bader i kaldt vann. Man blir gladere og dermed sunnere. Man får et kick!

Neste prosjekt

Engasjementet og ideene for å fremme helårsbading stopper ikke ved ny flytebadstu. Jervel forteller at foreningen har et ønske om å få til en medlemsbasert badstuklubb med badstu som alltid er åpne og oppvarmet for medlemmer. Han vil også ha flytende kolonihage hvor man kan dyrke østers og blåskjell, og et flytende basseng.

– Vi har store planer. Neste prosjekt er et flytende badebasseng. Det er utviklet nede i Arendal og har litt varmere temperaturer enn i sjøen, da kan man virkelig få helårsbading.