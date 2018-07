Politiet i Oslo opplyser på Twitter at jernbanebroen ikke har fått skade på konstruksjonen og at togtrafikken – som ble midlertidig stanset slik at broen kunne inspiseres – er i gang igjen.

Ifølge Bane Nor går dermed togtrafikken mellom Oslo S og Grefsen på Gjøvikbanen som normalt.

Lastebilen har fått store materielle skader, men det meldes at ingen personer har blitt skadet. Veien vil være stengt inntil det er ryddet opp på stedet.

Politiet meldte om ulykken klokken 10.17 mandag formiddag.