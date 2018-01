Da Karl Tommy Signal ble gudfar for sin venns datter og dro fra Sverige til Oslo i 2002, visste hverken han eller Divina Basilio Soto at det ville føre til at de to møttes. De visste heller ikke at de snart 16 år senere skulle gifte seg, og at det skulle skje i Oslo rådhus.

– Jeg synes det var spennende da vi fikk vite det. At vi skulle bli de aller første, fant vi ut først litt senere, sier Signal til Aftenposten.

Det er kun noen timer til han skal gifte seg. Dressen er klar. Nå forsøker han å finne ut hvor Rådhusets nærmeste parkeringshus ligger.

Monica Strømdahl

Borgerlige vielser skjer ikke lenger i Tinghuset

Fra årsskiftet har kommunene overtatt ansvaret for borgerlige vielser fra domstolene. I Oslo ble man tidligere viet i et rom i Tinghuset. Nå skjer det i Munch-salen i Rådhuset.

Signal og Soto er det første av det man i Rådhuset forventer vil bli mange ektepar. Oslo byfogdembete opplyser at det har variert fra år til år, men anslår at de har hatt fra 1400 til 1500 vielser i året.

Ordføreren kan naturlig nok ikke stå for alle. Foreløpig skal ordføreren, varaordføreren og seks ansatte i Rådhuset gå i turnus for vielsene som skal finne sted onsdager, fredager og lørdager hele året.

Dersom det blir 1500 vielser i året, betyr det i snitt 9,6 vielser hver av de tre dagene. Det vil bli behov for flere som kan holde vielser. Forretningsutvalget diskuterer nå om folkevalgte i bystyret skal kunne pekes ut til jobben.

I høysesongen fra mai til august vil det bli behov for flere som kan bidra ved vielser: Carl I. Hagen (Frp) sa nei, mens Odd Einar Dørum (V) sa ja da Aftenposten i november spurte om de ville bidra.

Fakta: Disse kan vie folk i Rådhuset Ordfører Marianne Borgen (SV)

Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap)

Rådhusforvalter Marit Jansen

Avdelingssjef Kari Stokke Brandtzæg

Spesialkonsulent Cristin Hoel

Spesialkonsulent Kine Storbraaten

Avdelingssjef Alejandro Saldivar

Spesialkonsulent Bjørn Stoltz

Femten minutter pr. seremoni

Marit Jansen er direktør for Rådhusets forvaltningstjeneste og en av dem som skal vie parene. Å vie par har ikke vært en del av hennes arbeidsoppgaver før nå.

– Ja, det kan man si. Det er en helt ny og spennende oppgave for meg og de andre, sier hun til Aftenposten.

Hun kan fortelle at de har øvd mye i forkant.

– Vi går til dette med en ærefrykt og er opptatt av å lage en god ramme for dem som skal gifte seg. Det skal bli en høytidelig stund for både dem og gjestene, sier Jansen.

Det er satt av litt lengre tid enn i Tinghuset, femten minutter pr. brudepar. Det er nok tid til å gjennomføre den borgerlige seremonien og et kulturelt innslag hvis brudeparet ønsker det.

Vielser er gratis på hverdager, mens man må betale et gebyr på 1700 kroner for vielser lørdager.

Selve seremonien er lik den som har vært gjennomført i Tinghuset, fastsatt ved kongelig resolusjon i 1996.

Monica Strømdahl

Glad ordfører

Ordfører Marianne Borgen (SV) står på kontoret sitt i bunaden. Hun går frem og tilbake mens hun øver på teksten og navnene på de tre parene som skal vies i dag. To seremonier på norsk, én på engelsk.

– Har dere lyst til å gifte dere, da? Jeg kan ordne det nå, vet dere, spøker Borgen til Aftenpostens utsendte. Vi takker nei.

Noen ordførere har gitt uttrykk for misnøye med ordningen. Kongsvinger-ordfører Sjur Strand (Ap) ble sitert på følgende i Kommunal Rapport 5. oktober:

– Dette er en tullete oppgave for en ordfører. Vi styrer store virksomheter, og så ønsker Regjeringen at vi skal være klovner.

Ordføreren i Oslo er spent og synes det hele er veldig stas.

– Før var det vanlig å gifte seg i Rådhuset. Jeg giftet meg selv her i 1979, sier Borgen.

Monica Strømdahl

Det ble gjennomført vielser i Rådhuset frem til 1994, da byfogden flyttet til Tinghuset. Senere er par blitt viet i Rådhuset, først under rettssaken mot Anders Behring Breivik i 2012, og senere på utvalgte lørdager som en prøveordning.

– Jeg og Fabian Stang (H) har jobbet for å få vielsene tilbake hit. Det er et så vakkert rom og så flotte omgivelser. Derfor er jeg veldig glad for den nye loven. Vi har et så vakkert rådhus, sier hun.

Monica Strømdahl

Det ble «ja»

Deler av brudefølget ankommer Rådhuset i tett snøvær. Bruden er ikke stresset. Familie og venner har kommet fra Australia og Sverige for å delta. Det er derfor datoen er satt til 3. januar.

Bruden skifter sko i garderoben, og hele følget venter på brudgommen. Han kommer lettere andpusten på slaget klokken 14, etter å ha lett etter en parkeringsplass.

Med på slep er et stort pressekorps, hvor de fleste ankommer idet han tar på seg slipset og jakken.

Monica Strømdahl

Presis klokken 14.30 går de inn i rommet. Ordfører Borgen tar imot dem. Hun geleider dem til stolene, alle reiser seg, og hun leser fra den kongelige resolusjonen om borgerlige vielser.

Det høres nesten ut som om hun er en prest, ekkoet i Munch-salen er ikke ulikt lyden i en liten kirke.

Klokken 14.33 er de erklært rette ektefolk. 14.36 er protokollen underskrevet, ringene er satt på, brudeparet har kysset, og seremonien er over.

Monica Strømdahl

– Litt raskere enn jeg trodde

– Er dere lykkelige? spør Aftenposten.

– Ja. Å ja! svarer de i kor.

– Hva synes dere om seremonien?

– Jeg synes den var fin. Det gikk litt raskere enn jeg trodde, men det viktigste kom frem, sier Signal.