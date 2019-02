Minst åtte personer ble skadet, og for Charlotte, som falt ned på T-baneskinnene, sto det om livet.

Fjorårets femmil i Kollen endte med at arrangørene ble kalt inn på teppet hos idrettsbyråden. Før årets arrangement har politiet, Ruter og arrangøren satt inn en rekke tiltak for å hindre reprise av fjorårets kaos.

For å komme fylla til livs flyttes starten på femmila fra klokken 14.30 til klokken 10 lørdag 9. mars.

Passasjerer som er synlig beruset, vil bli avvist på T-banen, og politi og vektere vil være massivt til stede både i løypa og på stadion.

– Dette er et arrangement for hele familien, da bør man ikke ha så fryktelig mye promille. Og det skal ikke være så kult å være stupfull i Holmenkollen i år, sier stabssjef Martin Strand i oslopolitiet.

Fjorårets femmil var planlagt å være en folkefest, men opplevelsen ble en annen da mange var overstadig beruset, og det oppsto både bråk og ulykker. Folk rev ned gjerder og gikk gjennom private hager for å finne alternative veier utenom kaoset.

De som har vært ute i Marka, oppfordres i år til å bruke den nybrøytede veien fra Heftyebakken mot Midstuen skole og helst gå ned til Majorstuen.

Fakta: Politiets tiltak * Mer politi og vektere i Marka og på viktige knutepunkter * Økt vakthold natt til lørdag for å sikre ro og orden i Marka * Politiet vil bortvise synlig berusede personer på T- banestasjoner i sentrum * Økt antall frivillige i Marka * Politiet øker sin tilstedeværelse i operasjonssentralen på arenaen samt etablerer egen koordineringsgruppe i sentrum * Beredskapsetaten deltar i operasjonssentralen på arenaen * Skilte og brøyte adkomstveier

«Holmenkollen Ekspress»

Det ble under fjorårets arrangement lange køer og i perioder trengsel. Perrongene var fulle av folk, og T-banen sto i perioder stille, dels på grunn av ulykker, dels på grunn av at mange gikk i sporene. I år skal det gjøres tiltak for å unngå lignende situasjoner.

Sporveien dropper Frognerseteren stasjon og vil kjøre direktetog hvert femte minutt med plass til 1000 passasjerer fra Holmenkollen til Majorstuen.

Køen vil nå bli flyttet fra perrongen og ut av stasjonen:

– Vi vil kjøre full kapasitet fra klokken syv om morgenen. Når folk skal hjem, vil vi slippe inn tusen og tusen reisende og kjøre direkte til Majorstuen. Da kan vi kjøre tog med seks vogner og transportere totalt 14.000 i timen, sier informasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Dette gjelder linje 1 til Bergkrystallen og Helsfyr. Ruter har ennå ikke tatt stilling til om de skal sette opp ekstrabusser:

– Det må ti busser til for å erstatte én T-bane. Om bussene blir stående fast i folkemengden, er vi like langt, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.

Fakta: Sporveiens tiltak * T-banen går kun til Holmenkollen stasjon lørdag 09. mars * «Holmenkollen Ekspress» uten stopp til Majorstuen * Restriksjon på kjøretøyer og drosjer opp Holmenkollveien * Politiet stopper trafikk ved behov * Feilparkerte biler taues vekk * Alternativ gå-trasé ned Heftyebakken mot Midstuen skole brøytes (Politiet ønsker at alle i marka benytter denne veien på veien hjem)

– Ta vare på hverandre

I fjor var det flere som tok seg ned i T-banesporet og begynt å gå ned mot sentrum i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Politiet beskrev det som «fullstendig kaos».

Personer besvimte i folkemengden, flere fikk strømskader og én ble fastklemt mellom vognsettet og perrongen.

– Nå har vi lært hvordan vi ikke ønsker å ha det, og alle så hva som ikke fungerte i fjor, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival AS.

Arrangørene har derfor tatt en rekke grep etter fjorårets fyllefest i Kollen.

– Jeg vil oppfordre folk i Marka til å ta vare på selg selv og hverandre. Vi håper mange vil skape liv langs løypa, men vi må jobbe sammen for å skape en trygg og positiv ramme rundt arrangementet, sier Vestgren Sæterøy.

– Kommer dere selv til å legge noen begrensninger på eget alkoholsalg inne på arenaen i forhold til tidligere år?

– Nei, det har vi ikke funnet grunn til. Dette skjer i meget kontrollerte former inne på et begrenset område, og det har aldri vært klager på overstadig beruselse her inne, sier arrangøren.